സ്വർണവില: വിപണിയുടെ കണ്ണുതള്ളിയ ആഴ്ച; ആറുദിനം കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞത് പവന് 9,200 രൂപtext_fields
കൊച്ചി: സ്വർണവിപണിയിൽ അമ്പരപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ പവന് 9,200 രൂപ ഇടിഞ്ഞു. ഒരുലക്ഷം രൂപയെന്ന ബെഞ്ച്മാർക്കിൽനിന്നും കുത്തനെ താഴോട്ടിറങ്ങി.
നവംബർ 15ന് 1,00,920 രൂപയായിരുന്ന പവൻവില നവംബർ 21ന് 91,720 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നും ഇതേ നിരക്കിൽ തുടരുകയാണ്. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഏകദേശം 9.12 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
നവംബർ 15ന് പവന് 1,00,920 രൂപയായിരുന്നു വില. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 600 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,00,320 രൂപയായി. നവംബർ 17ന് വീണ്ടും 560 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ പവൻവില ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് താഴെയെത്തി 99,760 രൂപയായി. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വിലയിടിവ് ശക്തമായി.
തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിവിന് ആക്കം കൂടി. നവംബർ 18ന് 2,040 രൂപ കുറഞ്ഞ് 97,720 രൂപയിലെത്തി. നവംബർ 19ന് വീണ്ടും 1,880 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായതോടെ വില 95,840 രൂപയായി. നവംബർ 20നാണ് ഈ കാലയളവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏകദിന വിലയിടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒറ്റദിവസം പവന് 3,760 രൂപ കുറഞ്ഞ് 92,080 രൂപയിലെത്തി. നവംബർ 21ന് വീണ്ടും 360 രൂപ കുറഞ്ഞതോടെ വില 91,720 രൂപയായി. ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല.
നവംബർ 16 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ആറുദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില തുടർച്ചയായി താഴുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നവംബർ 18, 19, 20 തീയതികളിലായി മാത്രം പവന് 7,680 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി. ഒരാഴ്ചത്തെ ആകെ വിലയിടിവിന്റെ 83 ശതമാനത്തിലധികവും ഈ മൂന്നുദിവസങ്ങളിലാണ് സംഭവിച്ചത്.
നവംബർ ഒന്നിന് പവന് 1,01,840 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവില നവംബർ അഞ്ചിന് 1,07,080 രൂപയിലെത്തി മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് വില താഴുകയും ഇന്നലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ 91,720 രൂപയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. മാസത്തിലെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽനിന്ന് 15,360 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്. ഏകദേശം 14.34 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണിത്.
നവംബർ 15ന് ഗ്രാമിന് 12,615 രൂപയായിരുന്ന വില നവംബർ 22ന് 11,465 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 1,150 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്ക് വിലയിലെ ഈ കുറവ് ആശ്വാസമാകുമെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില ഏത് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നത് നിർണായകമാണ്.