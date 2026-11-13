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Madhyamam
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    മുട്ടക്കും ഉള്ളിക്കും പഞ്ചസാരക്കും പൊള്ളുന്ന നിരക്ക്

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    മുട്ടക്കും ഉള്ളിക്കും പഞ്ചസാരക്കും പൊള്ളുന്ന നിരക്ക്
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    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​: വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​പൊ​ള്ളി​ച്ച് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​വി​ല ഉ​യ​രു​ന്നു. മു​ട്ട വി​ല ഒ​രു നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം മു​മ്പ് 6.40 രൂ​പ​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന മു​ട്ട​ക്ക് ഇ​ന്ന​ലെ വി​ല 7.60 മു​ത​ൽ 7.80 വ​രെ​യാ​യി. ക്രി​സ്മ​സും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ വ​രാ​നി​രി​ക്കെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യാ​ണ് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന. ഉ​ള്ളി​ക്കും പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്കും വി​ല ദി​വ​സ​മെ​ന്നോ​ണ​മാ​ണ് കൂ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ഞ്ച​സാ​ര​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തെ വി​ല 59 രൂ​പ​യാ​ണ്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം​മു​മ്പ് ഇ​ത് 57 ആ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ള്ളി​ക്ക് 55 ഉം. ​നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴ​ത്തി​നും ക​ദ​ളി​പ്പ​ഴ​ത്തി​നും 80 രൂ​പ​യാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ദ​ളി​പ്പ​ഴ​ത്തി​ന് 95 രൂ​പ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​പ്പു​തൊ​ട്ട് ക​ർ​പ്പൂ​രം വ​രെ​യു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക​യ​റ്റ​മു​ണ്ട്. പ​ച്ച​ക്ക​റി, പ​ഴം, പ​രി​പ്പ് വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​മു​ണ്ട്.

    അ​രി​വി​ല​യി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ള്ള​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​വ്യ​തി​യാ​ന​വും ക്ര​മം​തെ​റ്റി​യു​ള്ള മ​ഴ​യും ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റും വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​വു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം കോ​ഴി​മു​ട്ട വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണം കോ​ഴി​ത്തീ​റ്റ​യു​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 50 കി​ലോ കോ​ഴി​ത്തീ​റ്റ​യു​ടെ വി​ല നേ​ര​ത്തേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 1800-2000 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് 2750 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​ണ് മു​ട്ട​വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ക്ക​ൻ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ഒ​രു കോ​ഴി​മു​ട്ട​യു​ടെ വി​ല എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ പ​ത്ത് രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ്. കോ​ഴി​വി​ല 160 ൽ ​നി​ന്ന് 142 രൂ​പ​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഏ​ക ആ​ശ്വാ​സം.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ സോ​പ്പി​ന​ട​ക്കം വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബി​സ്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ബ്രാ​ൻ​ഡ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​രി​വി​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചു​രൂ​പ മു​ത​ൽ 10 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. 56 രൂ​പ​ക്ക് കി​ട്ടി​യി​രു​ന്ന ടൈ​ഗ​ർ അ​രി​ക്ക് 88 രൂ​പ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ബി​രി​യാ​ണി, മ​ന്തി ബ​സ്മ​തി അ​രി​ക​ൾ​ക്കും വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ മു​ട്ട​ക്കും പാ​ലി​നും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും വി​ല​ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​താ​ളം തെ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട്.

    നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗ്യാ​സി​നും വി​ല കൂ​ടു​ന്ന​ത് ഉ​ച്ച​ക്ക​ഞ്ഞി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യും പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​രി​വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പും ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യും ത​ട​യാ​ൻ അ​രി, നെ​ല്ല് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ സ്റ്റോ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, മൊ​ത്ത​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ, ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ, വ​ൻ​കി​ട റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഘ​ല​ക​ൾ, അ​രി മി​ല്ലു​ട​മ​ക​ൾ, സം​സ്ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ബ​സ്മ​തി അ​രി, പ്രീ​മി​യം നോ​ൺ ബ​സ്മ​തി അ​രി, സാ​ധാ​ര​ണ നോ​ൺ ബ​സ്മ​തി അ​രി, പു​ഴു​ക്ക​ല​രി, നു​റു​ക്ക​രി, നെ​ല്ല് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​റു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്റ്റോ​ക്ക് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

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    News Summary - food essential price hike
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