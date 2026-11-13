മുട്ടക്കും ഉള്ളിക്കും പഞ്ചസാരക്കും പൊള്ളുന്ന നിരക്ക്

മുട്ടക്കും ഉള്ളിക്കും പഞ്ചസാരക്കും പൊള്ളുന്ന നിരക്ക്text_fields
കാസർകോട്: വിപണിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈപൊള്ളിച്ച് അവശ്യസാധനവില ഉയരുന്നു. മുട്ട വില ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ കുതിക്കുകയാണ്. രണ്ടുദിവസം മുമ്പ് 6.40 രൂപക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന മുട്ടക്ക് ഇന്നലെ വില 7.60 മുതൽ 7.80 വരെയായി. ക്രിസ്മസും ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ വരാനിരിക്കെ സാധാരണക്കാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയാണ് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലവർധന. ഉള്ളിക്കും പഞ്ചസാരക്കും വില ദിവസമെന്നോണമാണ് കൂടുന്നത്. പഞ്ചസാരക്ക് ഇന്നത്തെ വില 59 രൂപയാണ്. രണ്ടുദിവസംമുമ്പ് ഇത് 57 ആയിരുന്നു. ഉള്ളിക്ക് 55 ഉം. നേന്ത്രപ്പഴത്തിനും കദളിപ്പഴത്തിനും 80 രൂപയായി തുടരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കദളിപ്പഴത്തിന് 95 രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. വിപണിയിൽ ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങൾക്ക് വിലകയറ്റമുണ്ട്. പച്ചക്കറി, പഴം, പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾക്കും വിലക്കയറ്റമുണ്ട്.
അരിവിലയിലും ഗണ്യമായ വർധനയാണുള്ളത്. കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനവും ക്രമംതെറ്റിയുള്ള മഴയും ചുഴലിക്കാറ്റും വില വർധനക്ക് കാരണമാവുന്നെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം കോഴിമുട്ട വിലവർധനക്ക് കാരണം കോഴിത്തീറ്റയുടെ വിലക്കയറ്റമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 50 കിലോ കോഴിത്തീറ്റയുടെ വില നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന 1800-2000 രൂപയിൽനിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 2750 രൂപയായി ഉയർന്നതാണ് മുട്ടവിലവർധനക്ക് കാരണമായത്. കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലും തെക്കൻകേരളത്തിലും ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ വില എട്ട് മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെയാണ്. കോഴിവില 160 ൽ നിന്ന് 142 രൂപയായി കുറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസം.
വിപണിയിൽ സോപ്പിനടക്കം വില ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ബിസ്കറ്റുകൾക്കും ബ്രാൻഡ് കമ്പനികൾ വില ഇരട്ടിയായി വർധിപ്പിച്ചു. അരിവിലയിൽ അഞ്ചുരൂപ മുതൽ 10 രൂപ വരെ വിലവർധനയുണ്ട്. 56 രൂപക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ടൈഗർ അരിക്ക് 88 രൂപയായി ഉയർന്നു. ബിരിയാണി, മന്തി ബസ്മതി അരികൾക്കും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ മുട്ടക്കും പാലിനും പച്ചക്കറികൾക്കും വിലക്രമാതീതമായി വർധിച്ചതോടെ സ്കൂളുകളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണവിതരണ പദ്ധതിതാളം തെറ്റുന്നുണ്ട്.
നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങൾക്കും ഗ്യാസിനും വില കൂടുന്നത് ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുടെ ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകരെയും പ്രധാനാധ്യാപകരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനിടെ രാജ്യത്ത് അരിവില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയാൻ അരി, നെല്ല് വ്യാപാരികളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർദേശിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യാപാരികൾ, മൊത്തക്കച്ചവടക്കാർ, ചില്ലറ വിൽപനക്കാർ, വൻകിട റീട്ടെയിൽ ശൃംഘലകൾ, അരി മില്ലുടമകൾ, സംസ്കരണ ശാലകൾ എന്നിവക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബസ്മതി അരി, പ്രീമിയം നോൺ ബസ്മതി അരി, സാധാരണ നോൺ ബസ്മതി അരി, പുഴുക്കലരി, നുറുക്കരി, നെല്ല് എന്നിങ്ങനെ ആറുവിഭാഗങ്ങളായി സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നിർദേശം.