16% ഇടിവിന് ശേഷം ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 92ൽtext_fields
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്കിടയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ് തുടരുകയാണ്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 92.04 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.54% ആണ് ഇടിഞ്ഞത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് നയതന്ത്ര പരിഹാരത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും നിക്ഷേപകർ വിലയിരുത്തിയതോടെ, കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ബ്രെന്റ് ഓയിൽ വില 6% ഓളം ഇടിഞ്ഞ് ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു.
ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം സംഘർഷത്തിന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതീക്ഷ പ്രകടപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇറാന്റെ ഖെഷം ദ്വീപിന് നേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ യു.എസ് ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ടാങ്കർ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളും കാരണം മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണ്.
തങ്ങളുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ യു.എസ് പ്രായോഗികമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത പക്ഷം ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ചർച്ചകളിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനും സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ തുടരണമെന്ന് സൗദി അറേബ്യയും ഒമാനും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റിയാദിലെ സൗദി അരാംകോയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഹൂതികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എണ്ണവില: തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വിലയിടിവിന് കാരണം
തിങ്കളാഴ്ച ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 5.34 (5.4%) ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 92.97 ഡോളറിലെത്തി. യു.എസ് വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 3.68 (4.1%) ഇടിഞ്ഞ് 87.15 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം ഇറാന് നേരെ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഇടിവുണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബ്രെന്റ് ബെഞ്ച്മാർക്ക് 16% വരെ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 93.22 ഡോളറിലെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിവാര ഇടിവായിരുന്നു ഇത്. ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലും പരിസരത്തുമുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്. ആഗോള എണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയായി തുടരുന്ന ഈ ജലപാതയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസവും വിതരണത്തെയും വിലയെയും ബാധിച്ചേക്കാം.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെയും ആവശ്യകതയെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും വിലയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെന്റ് ബെഞ്ച്മാർക്ക്, വരാനിരിക്കുന്ന ബ്രെന്റ് ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് ദുർബലപ്പെട്ടതായി മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി തിങ്കളാഴ്ചത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഫിസിക്കൽ മാർക്കറ്റിലെ ബലഹീനതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.