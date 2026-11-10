കുതിച്ചുയർന്ന ചിരട്ടവില കുത്തനെ താഴേക്ക്; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഇടിഞ്ഞത് പകുതിയോളം രൂപ

കുതിച്ചുയർന്ന ചിരട്ടവില കുത്തനെ താഴേക്ക്; രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഇടിഞ്ഞത് പകുതിയോളം രൂപtext_fields
മലപ്പുറം: കുത്തനെ ഉയർന്ന ചിരട്ട വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. രണ്ടാഴ്ചമുമ്പ് വരെ കിലോക്ക് 37 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന ചിരട്ടവില 19 രൂപയായാണ് ഇടിഞ്ഞത്. ചിരട്ടക്കരിയാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽനിന്നുള്ള ആവശ്യകത കുറഞ്ഞതാണ് വിലയിടിവിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഫിലിപ്പീൻസ്, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ചിരട്ടക്കരി എത്തിയതോടെയാണ് വിപണിയിൽ തിരിച്ചടിയായത്.
കേരളത്തിൽനിന്ന് ചിരട്ടകൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ നിർമാണത്തിനായി തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് കൂടുതലായി കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ദുർഗന്ധം, വിഷാംശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബണിനുണ്ട്. കൽക്കരി, മുള തുടങ്ങിയവയിൽനിന്നും ഇത് ലഭിക്കും. വെള്ളം, വായു എന്നിവയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ദുർഗന്ധം അകറ്റാനും ഇത് സഹായകരമാണ്. സോപ്പ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ഫേസ് സ്ക്രബ്, ഫേസ് വാഷ്, ഫേസ് മാസ്ക് തുടങ്ങിയവ നിർമിക്കാൻ ചിരട്ടയിൽനിന്നുള്ള കാർബൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഹോട്ടലുകാർ പ്രധാനമായും ചിരട്ടയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാതായതോടെ ചിരട്ടയ്ക്കും ആവശ്യക്കാരില്ലാതെയായി.