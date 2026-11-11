വെളിച്ചെണ്ണക്കും കുരുമുളകിനും വില വർധിച്ചു: റബ്ബർ വിപണി മങ്ങി

വെളിച്ചെണ്ണക്കും കുരുമുളകിനും വില വർധിച്ചു: റബ്ബർ വിപണി മങ്ങിtext_fields
കൊച്ചി: സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങൾക്ക് വില കുതിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിൽ അൺഗാർബിഡ് കുരുമുളക് ക്വിന്റലിന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 74,200 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് ശക്തിയായതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ കുരുമുളകിന് ടണ്ണിന് 8500 ഡോളറാണ് വില. ഇടുക്കയിൽ കിലോ 750 രൂപയാണ് ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റ് വില. 10 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
പ്രാദേശിക കമ്പോളത്തിൽ ചെറുകിടവ്യാപാരികളും സൊസൈറ്റികളും 748 രൂപക്ക് കർഷകരോട് കുരുമുളക് വാങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വെപ്പുകാരും നേരിട്ട് കുരുമുളക് സംഭരിക്കുന്ന മസാല കമ്പനികളും 760 രൂപവരെ നൽകിയാണ് കുരുമുളക് വാങ്ങിയത്. വില കുതിച്ചതോടെ സംഭരിച്ച കർഷകർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും വലിയനേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്.
കുരുമുളകിന് പുറമെ വെളിച്ചെണ്ണക്കും കൊപ്രക്കും 100 രൂപവീതം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ഓർഡറുകൾ കുറഞ്ഞതിനാൽ മാർക്കറ്റ് ഒരാഴ്ചയായി മന്ദഗതിയിലാണ്. വാര്ഷിക ഉപഭോഗത്തിന്റെ ഏകദേശ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല് ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷം ടണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേരളത്തിലെ വാര്ഷിക ഉപഭോഗം. ഇതില് 14,000 ടണ് മാത്രമാണ് കെറാഫെഡിന്റെ വാര്ഷിക വിപണനം. അതായത് കേരളത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ വിപണിയില് കേരാഫെഡിന്റെ പങ്ക് ഏകദേശം 4.5% മാത്രമാണ്.
എണ്ണക്കും കുരുമുളകിനും വില ഉയർന്നെങ്കിലും റബർ വിപണി ശോകാവസ്ഥയിലാണ്. തായ്ലൻഡ് അടക്കമുള്ള മുൻനിര ഉൽപ്പാദന രാജ്യങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായി വരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നിക്ഷേപകരെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി 300 രൂപയിൽ തുടർന്ന റബ്ബർ ബോർഡ് വില ഇന്നലെ 296 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.