കുതിപ്പ്തുടർന്ന് കറുത്തപൊന്ന്; പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നവിലയിൽ കുരുമുളക്

കുതിപ്പ്തുടർന്ന് കറുത്തപൊന്ന്; പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നവിലയിൽ കുരുമുളക്text_fields
കട്ടപ്പന: കുരുമുളക് വിലയിൽ റെക്കോഡ് വർധനവ്. കുരുമുളക് വിൽപനയുടെ പ്രമുഖ കേന്ദ്രമായ ഇടുക്കിയിൽ പത്ത് വർഷത്തിനിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിലയായ 750 രൂപയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച കുരുമുളക് വില എത്തി. പ്രാദേശിക കമ്പോളത്തിൽ ചെറുകിടവ്യാപാരികളും സൊസൈറ്റികളും 748 രൂപക്ക് കർഷകരോട് കുരുമുളക് വാങ്ങിയപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വെപ്പുകാരും നേരിട്ട് കുരുമുളക് സംഭരിക്കുന്ന മസാല കമ്പനികളും 760 രൂപവരെ നൽകിയാണ് കുരുമുളക് വാങ്ങിയത്. വില കുതിച്ചതോടെ സംഭരിച്ച കർഷകർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കും വലിയനേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്.
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിലെ കുരുമുളകിന് ഗുണമേന്മ അധികമാണ്. 2014ൽ കുരുമുളക് വില 740 രൂപയിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് വില 740 കടന്നത്. അന്തർദേശീയ, ആഭ്യന്തര മാർക്കറ്റുകളിൽ വൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലവർധനക്ക് കാരണമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലിറ്റർ വെയ്റ്റ് കൂടിയ (ഒരു ലിറ്റർ അളവുപാത്രത്തിലെടുക്കുന്ന കുരുമുളകിന്റെ തൂക്കം) കുരുമുളകിന് 20-30 രൂപ വരെ കിലോക്ക് അധികം ലഭിക്കും.
അതേസമയം, വില ഉയർന്നതോടെ വിപണിയിൽ കുരുമുളകിന് കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വില ഇനിയും ഉയരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കർഷകരും സംഭരിച്ച വ്യാപാരികളും അധികം കുരുമുളക് കമ്പോളത്തിൽ എത്തിക്കാത്തതാണ് ക്ഷാമത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. ക്ഷാമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മൊത്ത വ്യാപാരികളാണ്. മുമ്പ് അഡ്വാൻസ് ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങി ലഭിച്ച ഓർഡറുകൾ കൃത്യമായി നല്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്.
ഇന്തോനേഷ്യ, ബ്രസീൽ, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കുരുമുളകിന്റെ വരവ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കുറഞ്ഞതും ഇന്ത്യൻ കുരുമുളകിന് പ്രിയമേറിയതുമാണ് വില ഉയരാൻ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കുരുമുളകിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായതും കനത്ത വേനലിനെ തുടർന്ന് കുരുമുളക് ചെടികൾ നശിച്ചതും വില ഉയരാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.