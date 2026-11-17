എൻവിഡിയ പ്രതിസന്ധിയും യു.എസ് ചിപ്പ് നിയന്ത്രണവും; ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ വീണ്ടും കനത്ത ഇടിവ്text_fields
ഹോങ്കോംഗ്: ചിപ്പ് ഭീമനായ എൻവിഡിയയിലുണ്ടായ ഭരണനേതൃത്വ പ്രതിസന്ധിയും ചൈനയിലേക്കുള്ള എ.ഐ ചിപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അമേരിക്ക കർശനമാക്കിയതും ഏഷ്യൻ ഓഹരി വിപണികളെ വീണ്ടും കനത്ത തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ ടെക് ഓഹരികളാണ് വിപണിയെ താഴേക്ക് വലിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ നാസ്ഡാക് സൂചികയിലുണ്ടായ ഇടിവിന് പിന്നാലെ ടോക്കിയോ, സിയോൾ, തായ്പേയ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും കനത്ത വിറ്റഴിക്കൽ ദൃശ്യമായി. അതേസമയം, ഏഷ്യൻ വിപണികൾ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോഴും മുംബൈ ഓഹരി വിപണി നേട്ടമുണ്ടാക്കി.
ചൈനീസ് ചാരവനിതയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന യുവതിയുമായുള്ള ബന്ധമുൾപ്പെടെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് എൻവിഡിയ മേധാവി ജെൻസൻ ഹുവാങ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച വിപണി അടച്ച ശേഷം പുറത്തുവരുന്ന എൻവിഡിയയുടെ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആഗോള നിക്ഷേപകർ.
ജെൻസൻ ഹുവാങിനെ പിന്തുണച്ച് ട്രംപ്; തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് എൻവിഡിയ ബോർഡ്
എൻവിഡിയയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ആഗോള എ.ഐ വിപണിയെത്തന്നെ പിടിച്ചുലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജെൻസൻ ഹുവാങിനെ എത്രയും വേഗം കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന സിലിക്കൺ വാലിയിലെ പ്രമുഖരുടെ ആവശ്യത്തിന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചാരവൃത്തി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളെ ട്രംപ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഹുവാങിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും എൻവിഡിയ ബോർഡ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് സി.എൻ.ബി.സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
വിദൂരമായി എൻവിഡിയയുടെ അത്യാധുനിക എ.ഐ ചിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കിയിരുന്ന പഴുതുകൾ അടയ്ക്കാൻ യു.എസ് വാണിജ്യ വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നടപടിയെടുത്തു. പുതിയ നിയമപ്രകാരം സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, ബ്രസീൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡാറ്റാ സെന്റർ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് എൻവിഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ ചിപ്പുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ യു.എസ് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കി.
ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ 65 ബില്യൺ ഡോളർ ഐ.പി.ഒ
ക്ലോഡ് എ.ഐയുടെ നിർമാതാക്കളായ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയും വിപണി ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുന്ന ആന്ത്രോപിക് ഐ.പി.ഒയിലൂടെ ഏകദേശം 65 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അഞ്ച് വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ള ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ മൂല്യം 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഉയരുകയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനികളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്യും. എ.ഐ മേഖലയിലെ ഭീമൻ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ലാഭക്ഷമതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ പ്രകടനം നിർണായകമാകും.
ഏഷ്യൻ വിപണികളിലെയും ക്രൂഡ് ഓയിലിലെയും പ്രധാന നിരക്കുകൾ
ടോക്കിയോ (നിക്കെയ് 225): 1.3% ഇടിഞ്ഞ് 58,860.43-ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
സിയോൾ (കോസ്പി): 2.6% ഇടിഞ്ഞ് 4,968.48-ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
ഹോങ്കോംഗ് (ഹാംഗ് സെംഗ്): 0.9% ഇടിഞ്ഞ് 23,537.01-ൽ എത്തി.
ഷാങ്ഹായ് (കോമ്പോസിറ്റ്): 0.5% ഇടിഞ്ഞ് 3,584.58-ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു.
ക്രൂഡ് ഓയിൽ: വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് (WTI) 0.8% ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 85.00 ഡോളറിലും, ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് 0.6% ഇടിഞ്ഞ് 91.86 ഡോളറിലുമെത്തി.