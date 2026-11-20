സ്പേസ് എക്സിനെ മറികടന്ന് ‘ആന്ത്രോപിക്’; ഐ.പി.ഒയിൽ റെക്കോഡ് സമാഹരണം, കമ്പനി മൂല്യം 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നുtext_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപനയിലൂടെ (ഐ.പി.ഒ) ഓഹരി വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് എ.ഐ മേഖലയിലെ അതികായന്മാരായ 'ആന്ത്രോപിക്'. വ്യാഴാഴ്ച വിപണി ആരംഭിച്ചതോടെ ഓഹരി ഒന്നിന് 83 ഡോളർ എന്ന അടിസ്ഥാന വിലയിൽനിന്നും 30 ശതമാനത്തിലധികം കുതിച്ചുയർന്ന് 111.50 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. ഇതോടെ കമ്പനിയുടെ ആകെ മൂല്യം 1.5 ലക്ഷം കോടി ഡോളറായി ഉയർന്നു. ജൂണിൽ 75 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ച ഇലോൺ മസ്കിന്റെ 'സ്പേസ് എക്സിനെ' മറികടന്നാണ് ആന്ത്രോപിക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐ.പി.ഒ എന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കായി 98 കോടി (980 മില്യൺ) ഓഹരികളാണ് ആന്ത്രോപിക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഇതിലൂടെ 81 ബില്യൺ ഡോളറാണ് കമ്പനി സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഐ.പി.ഒ വലുപ്പത്തിൽ ആന്ത്രോപിക് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും, 1.9 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ വിപണി മൂല്യവുമായി സ്പേസ് എക്സ് ഇപ്പോഴും മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. 'ക്ലോഡ്' എ.ഐ ടൂളിന്റെ നിർമാതാക്കളായ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി, 'എ.എൻ.ടി' എന്ന പേരിലാണ് ‘നാസ്ഡാക്’ ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.
ചൈനീസ് ചാരവൃത്തി ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒയെ പുറത്താക്കിയ സംഭവം വിപണിയിൽ ആശങ്ക പടർത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ 70 മുതൽ 78 ഡോളർ വരെയായിരുന്നു ആന്ത്രോപിക് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഓഹരി വില. എന്നാൽ നിക്ഷേപകരുടെ വൻ ഡിമാൻഡ് കണക്കിലെടുത്ത് വില 83 ഡോളറായി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു.
എൻവിഡിയയിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം ടെക് മേഖലയ്ക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു വിജയമാണിതെന്നും നിക്ഷേപകർക്ക് എ.ഐയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും യോർക്ക്വിൽ ഐവ്സ് ആൻഡ് കമ്പനിയിലെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ഡാൻ ഐവ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആദ്യദിനത്തിലെ ഈ കുതിപ്പ് വിപണി അവസാനിക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ആന്ത്രോപിക് നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. അതേസമയം, എതിരാളികളായ ഓപ്പൺ എ.ഐ തങ്ങളുടെ ഐ.പി.ഒ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കൂടുതൽ കടക്കെണിയിലേക്ക് വീഴാതെ മൂലധനം സമാഹരിക്കാനുള്ള വഴിയായാണ് ആന്ത്രോപിക് ഐ.പി.ഒയെ കാണുന്നത്. കമ്പനിക്ക് നിലവിൽ 6.2 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കടബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, സാധാരണ അക്കൗണ്ടിങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കമ്പനി ഇപ്പോഴും നഷ്ടത്തിലാണെന്നും സാമ്പത്തിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ കംപ്യൂട്ടിങ് സൗകര്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി 900 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിക്കാനുള്ള കരാറുകളിൽ കമ്പനി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം 70 ബില്യൺ ഡോളർ ഇതിനായി വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് സൂചന.
അതേസമയം, അടുത്ത വർഷം യു.എസിൽ പുതിയ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതോടെ എ.ഐ മേഖലയ്ക്ക് മേൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കെതിരെ ജനരോഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ എ.ഐ വ്യവസായത്തിന് മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ഐ കമ്പനികളുടെ വിപണി മൂല്യത്തിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിങ് ഗ്രൂപ് മുൻ സി.ഇ.ഒ റിച്ച് ലെസ്സർ പറഞ്ഞു.