എ.ഐ ഓഹരികൾ തിരിച്ചുകയറി; ആഗോള വിപണികളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണംtext_fields
ഹോങ്കോങ്: വാൾസ്ട്രീറ്റിൽ ടെക്നോളജി ഓഹരികൾ നേരിട്ട കനത്ത ഇടിവിനു പിന്നാലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) മേഖലയിലെ ഓഹരികൾ തിരിച്ചുകയറിയതോടെ ബുധനാഴ്ച ആഗോള ഓഹരി വിപണികളിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം. യു.എസ് ഓഹരി സൂചികകളുടെ ഫ്യൂച്ചറുകൾ നേട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ ഇടിവുണ്ടായി.
യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ ജർമനിയുടെ ഡാക്സ് സൂചിക 0.2 ശതമാനവും ഫ്രാൻസിന്റെ സി.എ.സി 40 സൂചിക 0.1 ശതമാനവും ഉയർന്നു. അതേസമയം, ബ്രിട്ടന്റെ എഫ്.ടി.എസ്.ഇ 100 സൂചിക 0.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിട്ടനിലെ പണപ്പെരുപ്പം 3.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ഇന്ധനവിലയിലെ വർധനയാണ് പ്രധാനമായും പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായത്. ഇതോടെ പലിശനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിനുമേൽ സമ്മർദം ശക്തമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്.
യു.എസിൽ എസ് ആൻഡ് പി 500 ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.6 ശതമാനവും ഡൗ ജോൺസ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.2 ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കോസ്പി സൂചിക 1.9 ശതമാനം ഉയർന്നു. മെമ്മറി ചിപ്പ് നിർമാതാക്കളായ എസ്.കെ. ഹൈനിക്സിന്റെ ഓഹരികൾ 4.6 ശതമാനവും സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഓഹരികൾ 2.1 ശതമാനവും നേട്ടമുണ്ടാക്കി. ജപ്പാനിലെ നിക്കെയ് 225 സൂചിക 0.3 ശതമാനം ഉയർന്നു. സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക് ഗ്രൂപ് 3.1 ശതമാനവും അഡ്വാന്റസ്റ്റ് 4.6 ശതമാനവും മുന്നേറി. എ.ഐ മേഖലയിലെ പ്രധാന കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ ഓഹരികളാണ് വിപണിയിലെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. വ്യാപാരത്തിനിടെ ഓഹരികൾ 3.7 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് നഷ്ടം 0.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി.