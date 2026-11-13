Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സവാളക്ക് അമിത വില: നി​യന്ത്രിക്കാൻ നടപടി

    text_fields
    bookmark_border
    സവാളക്ക് അമിത വില: നി​യന്ത്രിക്കാൻ നടപടി
    cancel

    കൊ​ല്ലം: വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​പ്പും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ പൊ​തു​വി​ത​ര​ണ വ​കു​പ്പ്​ മെ​ട്രോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ്, കൃ​ഷി വ​കു​പ്പ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യു​ക്ത സ്ക്വാ​ഡ് കൊ​ല്ലം താ​ലൂ​ക്കി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. കൊ​ല്ലം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, പോ​ള​യ​ത്തോ​ട്, പ​ള്ളി​മു​ക്ക്, എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ.

    സ​വാ​ള​യ്ക്ക് അ​മി​ത വി​ല ഈ​ടാ​ക്കി​യ ക​ട​ക​ളി​ൽ വി​ല കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 28 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ 4 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​ല​വി​വ​ര പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തും, ത്രാ​സ് കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​തി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നോ​ട്ടി​സ് ന​ൽ​കി.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ജി​ല്ലാ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് മേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ താ​ലൂ​ക്ക് സ​പ്ലൈ ആ​ഫീ​സ​ർ വൈ. ​സാ​റാ​മ്മ, ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി അ​സി. ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ കെ.​ജി. സു​രേ​ഷ്കു​മാ​ർ , വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ആ​ന്‍റ്​ ഫ്രൂ​ട്ട്സ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മാ​നേ​ജ​ർ ഷാ​ജു തോ​മ​സ്സ്, റേ​ഷ​നിം​ഗ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്കു​മാ​ർ, എ​സ്. അ​ജീ​ഷ്, എ​സ്. ആ​ശ, മ​ഞ്ജു, അ​ഞ്ജ​ലി, ശ്രീ​ജ​മോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - action to control onion price
    Next Story
    X