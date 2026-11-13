സവാളക്ക് അമിത വില: നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടിtext_fields
കൊല്ലം: വിലക്കയറ്റവും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മെട്രോളജി വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സ്ക്വാഡ് കൊല്ലം താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. കൊല്ലം മാർക്കറ്റ്, പോളയത്തോട്, പള്ളിമുക്ക്, എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധ.
സവാളയ്ക്ക് അമിത വില ഈടാക്കിയ കടകളിൽ വില കുറയ്ക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 28 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതിൽ 4 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി. വിലവിവര പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതും, ത്രാസ് കൃത്യമായി പതിപ്പിക്കാത്തതുമായ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി.
റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് മേൽ നടപടികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചു. പരിശോധനയിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ആഫീസർ വൈ. സാറാമ്മ, ലീഗൽ മെട്രോളജി അസി. കൺട്രോളർ കെ.ജി. സുരേഷ്കുമാർ , വെജിറ്റബിൾ ആന്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഷാജു തോമസ്സ്, റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സന്തോഷ്കുമാർ, എസ്. അജീഷ്, എസ്. ആശ, മഞ്ജു, അഞ്ജലി, ശ്രീജമോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.