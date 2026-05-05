വെള്ളി വിലയിൽ കുതിപ്പ്; കിലോയ്ക്ക് 2.51 ലക്ഷം രൂപയായി
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കിയതോടെ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിൽ വൻ വർധനവ്. ചൊവ്വാഴ്ച കിലോയ്ക്ക് 1,500 രൂപ വർധിച്ച് 2.51 ലക്ഷം രൂപയിലെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച 2,49,500 രൂപയിലായിരുന്നു വെള്ളിയുടെ വ്യാപാരം അവസാനിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 99.9 ശതമാനം പരിശുദ്ധിയുള്ള 10 ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 300 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,52,500 രൂപയിലെത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുണ്ടാക്കിയ ആശങ്കകളാണ് വെള്ളിയുടെ ഡിമാൻഡ് വർധിപ്പിച്ചത്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ പത്താം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെ നിക്ഷേപകർ ഡോളറിലും ട്രഷറി ബോണ്ടുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന് തിരിച്ചടിയായപ്പോൾ വെള്ളിക്ക് നേട്ടമായി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വെള്ളി വില 1.08 ശതമാനം വർധിച്ച് ഔൺസിന് 73.51 ഡോളറിലെത്തി. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
