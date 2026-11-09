സ്വർണവിലയുടെ അടുത്ത 10 ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം; ദിശ മാറ്റാൻ 3 പ്രധാന തീയതികൾ

സ്വർണവിലയുടെ അടുത്ത 10 ദിവസങ്ങൾ നിർണായകം; ദിശ മാറ്റാൻ 3 പ്രധാന തീയതികൾtext_fields
യു.എസ്-ഇറാൻ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, യു.എസ് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പലിശ നിരക്ക് സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ കാരണം സ്വണ, വെള്ളി വിലകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉലച്ചിലുകൾ തുടരുകയാണ്.
യു.എസ് തൊഴിൽ കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച വിലയിൽ ചെറിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് 0.74% ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 4,100.38 ഡോളറിലും, സ്പോട്ട് സിൽവർ 1.13% ഉയർന്ന് 52.54 ഡോളറിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും വില വർധിച്ചു. എം.സി.എക്സിൽ ഡിസംബർ ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 0.71% ഉയർന്ന് 1,43,547 രൂപയിലും, ഡിസംബർ സിൽവർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് 1.12% ഉയർന്ന് 1,87,180 രൂപയിലുമെത്തി. 2026 വർഷം അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മാസത്തിൽ താഴെ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും ദിശ നിർണയിക്കാൻ മൂന്ന് സുപ്രധാന തീയതികൾ വഴിത്തിരിവാകും.
1. നവംബർ10: ഒക്ടോബറിലെ യു.എസ് ഉപഭോക്തൃവില സൂചിക
പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്ന സി.പി.ഐ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കുകൾ പുറത്തുവന്നാൽ, അത് ഡോളർ ശക്തിപ്പെടാൻ കാരണമാകുകയും സ്വർണവിലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അത് സ്വർണവിലക്ക് കരുത്തേകും.
ബ്ലൂംബർഗ് വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒക്ടോബറിലെ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക മുൻമാസത്തെ 0.6% വർധനവിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് 0.3% വളർച്ച മാത്രമായിരിക്കും കാണിക്കുക. ഭക്ഷ്യ-ഊർജ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള കോർ പണപ്പെരുപ്പം (Core CPI) 0.2% മാത്രം ഉയരാനാണ് സാധ്യത. ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവായിരിക്കും.
2. നവംബർ 13: യു.എസ് നിർമാതാക്കളുടെ വില സൂചിക
2026 ഒക്ടോബറിലെ യു.എസ് പി.പി.ഐ കണക്കുകൾ നവംബർ 13ന് യു.എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ലേബർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്തുവിടും. ഒക്ടോബറിലെ പ്രതിമാസ പി.പി.ഐ നിരക്ക് 0.4% ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് (സെപ്റ്റംബറിലെ 1.3% വർധനവിൽ നിന്നുള്ള കുറവ്).
വാർഷിക പി.പി.ഐ 6.6% ഉയർന്നേക്കാം. പണപ്പെരുപ്പ പ്രതീക്ഷകൾ, യു.എസ് ട്രഷറി വരുമാനം, യു.എസ് ഡോളറിന്റെ മൂല്യം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് വഴി ഈ കണക്കുകൾ സ്വർണ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും.
3. നവംബർ 18: ഒക്ടോബറിലെ ഫെഡ് യോഗ മിനിറ്റ്സ്
ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നവംബർ 18 ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവിടും. ഡിസംബറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫെഡറൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാം.
പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത 79 ശതമാനമാണെന്ന് സി.എം.ഇ ഫെഡ്വാച്ച് കണക്കാക്കുന്നു. പലിശ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കാൻ വ്യാപാരികൾ ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തുവരുന്ന സി.പി.ഐ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പലിശനിരക്ക് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർധിച്ചാൽ സ്വർണ വില സമ്മർദ്ദത്തിലാകും (കാരണം പലിശ വരുമാനം നൽകാത്ത ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമാണ് സ്വർണം).