‘കാള’ കയറി, ‘കരടി’ ഇറങ്ങി! ഓഹരി വിപണിയിലെ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്താണ്?text_fields
ഓഹരി വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളിലും ബിസിനസ് ചർച്ചകളിലും ഇടയ്ക്കിടെ കേൾക്കുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. വിപണിയിൽ കാള കയറി, കരടി പിടിമുറുക്കി, സെൻസെക്സ് ഉയർന്നു, നിഫ്റ്റി താഴ്ന്നു എന്നിങ്ങനെ. എന്താണ് ഈ കാളയും കരടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഓഹരി വിപണി എന്നത് യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ്? എന്താണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ? എനിക്ക് മാത്രമാണോ മനസ്സിലാകാത്തത്? ഇവർ ഏതെങ്കിലും അന്യഗ്രഹ ഭാഷയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്?" എന്നൊക്കെ ബിസിനസ് വാർത്തകളിലെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. സത്യത്തിൽ, ഷെയർ മാർക്കറ്റും ബിസിനസ്സ് ലോകവും കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പോലെ തോന്നുെമങ്കിലും, സംഗതി വളരെ ലളിതമാണ്. അവയുടെ അർഥം ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബിസിനസ് വാർത്തകളിലെ പല കാര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ പിടികിട്ടും. ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പദങ്ങളും അവയുടെ അർഥവും പരിചയപ്പെടാം.
1. എന്താണ് ഓഹരി വിപണി? ഒരു കമ്പനിയിൽ നമുക്കും പങ്കാളിയാകാം
ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും വലിയ തുക ആവശ്യമാണ്. ഈ പണം കണ്ടെത്താൻ കമ്പനികൾക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് ഓഹരികൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്.ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ച് വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് ഓഹരി പുറത്തിറക്കൽ എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് ആ കമ്പനിയിൽ ചെറിയൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളിയാകാനും ഓഹരിയുടെ വില ഉയർന്നാൽ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും അവസരമുണ്ട്. ഓഹരികൾ ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വിപണിയിലാണ്. പിന്നീട് നിക്ഷേപകർ തമ്മിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴിയുള്ള ദ്വിതീയ വിപണിയിലാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഓഹരി വിപണികളാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും (BSE) നാഷനൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും (NSE). കമ്പനി ലാഭത്തിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ ഓഹരി വില ഉയരണമെന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ ഭാവി വളർച്ച, സാമ്പത്തിക പ്രകടനം, വിപണിയിലെ സാഹചര്യം, നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ തുടങ്ങി പല ഘടകങ്ങളും ഓഹരി വിലയെ സ്വാധീനിക്കും.
2. സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും: വിപണിയുടെ ദിശ അറിയാനുള്ള സൂചികകൾ
ഓഹരി വിപണിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓരോ കമ്പനിയുടെയും വില പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നതിനുപകരം വിപണിയുടെ പൊതുവായ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ ചില സൂചികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും.
സെൻസെക്സ്: BSEയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത 30 മുൻനിര കമ്പനികളുടെ ഓഹരി പ്രകടനം അളക്കുന്ന സൂചികയാണിത്.
നിഫ്റ്റി 50: NSEയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത 50 മുൻനിര കമ്പനികളുടെ ഓഹരി പ്രകടനം അളക്കുന്ന സൂചികയാണ്.
ഇവയുടെ മൂല്യം ഉയരുകയോ താഴുകയോ ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനികളുടെ ഓഹരി വിലകളിലെ മാറ്റത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സെൻസെക്സ് ഉയർന്നാൽ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഓഹരി വില ഉയർന്നു എന്നല്ല അർഥം. അതുപോലെ നിഫ്റ്റി താഴ്ന്നാൽ എല്ലാ ഓഹരികളും നഷ്ടത്തിലാണെന്നും കരുതരുത്.
3. വിപണിയിലെ കാളയും കരടിയും: ബുൾ മാർക്കറ്റും ബെയർ മാർക്കറ്റും
ഓഹരി വിപണിയിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ പ്രയോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കാളയും കരടിയും. ഇവയുടെ പേരിലാണ് വിപണിയിലെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രവണതകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ബുൾ മാർക്കറ്റ്: ഓഹരി വിലകൾ പൊതുവെ ഉയരുകയും നിക്ഷേപകർക്ക് വിപണിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണിത്. കാള ആക്രമിക്കുമ്പോൾ കൊമ്പുകൾ താഴെനിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ബെയർ മാർക്കറ്റ്: ഓഹരി വിലകൾ പൊതുവെ ഇടിയുകയും വിപണിയിൽ നിരാശയും ആശങ്കയും ശക്തമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണിത്. കരടി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽനിന്ന് താഴേക്ക് അടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പേര് വന്നത്.എന്നാൽ വിപണിയിൽ ഒരു ദിവസം ഓഹരി വിലകൾ ഇടിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിനെ ബെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. ദീർഘകാലം തുടരുന്ന ഇടിവിന്റെ പ്രവണതയെയാണ് പൊതുവെ ഈ പ്രയോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തെ വലിയ മുന്നേറ്റം മാത്രം ബുൾ മാർക്കറ്റിന്റെ സൂചനയുമല്ല.
4. ട്രേഡിങ്ങും നിക്ഷേപവും: എന്താണ് വ്യത്യാസം?
ഓഹരി വിപണിയിൽ പണം മുടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലർ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയിൽ വിശ്വസിച്ച് വർഷങ്ങളോളം ഓഹരികൾ കൈവശം വയ്ക്കും. മറ്റു ചിലർ വിലയിലെ ഹ്രസ്വകാല മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും.നിക്ഷേപം: ഒരു കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും വിലയിരുത്തി ഓഹരികൾ വാങ്ങി ദീർഘകാലം കൈവശം വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണിത്. കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം നിക്ഷേപത്തിനും നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
ട്രേഡിങ്: ഓഹരികളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഹ്രസ്വകാല മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ഒരേ ദിവസം തന്നെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട്. ദിവസങ്ങൾക്കോ ആഴ്ചകൾക്കോ ഉള്ളിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന രീതികളുമുണ്ട്.ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ വേഗത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടസാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. വിലയുടെ ചെറിയ മാറ്റം പോലും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ വിപണിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദേശങ്ങൾ മാത്രം കേട്ട് പണം മുടക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.
5. എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിനും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും?
ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പതിവാണ്. എന്നാൽ ഓഹരിയും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയും ഒരേ നിക്ഷേപമല്ല.ബിറ്റ്കോയിൻ, ഈഥർ തുടങ്ങിയവ ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത കറൻസികളെപ്പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രബാങ്ക് നേരിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നതല്ല ഇവ. ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ളവ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളുടെ വില വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടസാധ്യതയോടൊപ്പം വലിയ നഷ്ടസാധ്യതയുമുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ നിയമപരമായ പദവിയല്ല. ഇന്ത്യയിലും ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകൾക്ക് നികുതി വ്യവസ്ഥകളും മറ്റ് നിയമപരമായ നിബന്ധനകളും ബാധകമാണ്. ബിറ്റ്കോയിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക കറൻസിയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. രൂപ പോലെയുള്ള സാധാരണ കറൻസികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ്. എന്നാൽ ബിറ്റ്കോയിന് പിന്നിൽ ഒരു സർക്കാറോ കേന്ദ്ര ബാങ്കോ ഇല്ല. ഇത് പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥത ആരുടേതാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ്. എങ്കിലും ഒരു നിക്ഷേപ ആസ്തിയായി നിയമപരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം.
6. ഓഹരി വിപണി ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും എന്തുകൊണ്ട്?
ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ലാഭം മാത്രമല്ല. പല ഘടകങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് വിപണിയുടെ ദിശ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
- കമ്പനിയുടെ ലാഭവും സാമ്പത്തിക പ്രകടനവും.
- രാജ്യത്തെ പലിശനിരക്കുകളിലെ മാറ്റം.
- പണപ്പെരുപ്പവും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും.
- രാജ്യാന്തര യുദ്ധങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും.
- വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും.
- കമ്പനികളുടെ ഭാവി വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കമ്പനിയുടെ ലാഭം വർധിച്ചാലും ഭാവിയിൽ വളർച്ച കുറയുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ ഓഹരി വില താഴാം. അതുപോലെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെയും ബാധിക്കാം.ഓഹരി വിപണി എന്നത് പെട്ടെന്ന് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയല്ല. അറിവും ക്ഷമയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കവും ആവശ്യമായ നിക്ഷേപ മേഖലയാണത്. വിപണി ഉയരുമ്പോൾ അമിത ആവേശത്തോടെയും താഴുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തിയോടെയും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.അടുത്ത തവണ ബിസിനസ് വാർത്തകളിൽ 'കാള വിപണിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു' എന്നോ 'കരടിയുടെ പിടിയിൽ ഓഹരി വിപണി' എന്നോ കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കരുത്!.