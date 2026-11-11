അമേരിക്കയെ പൂട്ടാൻ നോക്കി; ചൈനയുടെ യുവാൻ കെണിയിൽ വീണ് റഷ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥtext_fields
യു.എസ് ഡോളറിനെ ഒഴിവാക്കി ചൈനയുടെ കറൻസിയായ യുവാൻ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള റഷ്യയുടെ നീക്കം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഈ തന്ത്രം പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ചൈനീസ് ബാങ്കുകളുടെ സഹായം വേണം. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തെ പേടിച്ച് ചൈനീസ് ബാങ്കുകൾ റഷ്യയുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ കടുത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കുകയാണ്.
2022ൽ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതോടെ റഷ്യക്ക് മേൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ശക്തമായ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രധാന റഷ്യൻ ബാങ്കുകളെ അന്താരാഷ്ട്ര പണമിടപാട് ശൃംഖലകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും റഷ്യയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആസ്തികൾ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെയാണ് ഡോളറിനും യൂറോയ്ക്കും പകരം ചൈനയുടെ 'യുവാൻ', സ്വന്തം കറൻസിയായ 'റുബിൾ' എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപാരം നടത്താൻ റഷ്യ തീരുമാനിച്ചത്. ചൈന, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് റഷ്യൻ വ്യാപാരം തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. 2026 മെയ് മാസത്തോടെ ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രാദേശിക കറൻസികളിലേക്ക് മാറിയെന്ന് റഷ്യ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇൻവോയ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറൻസി മാറ്റിയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. പണമിടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെയാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. റഷ്യൻ ഇടപാടുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന വിദേശ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ അമേരിക്കയ്ക്ക് നടപടിയെടുക്കാം ('സെക്കൻഡറി ഉപരോധം'). അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഭയന്ന് ചൈനയിലെ വലിയ ബാങ്കുകൾ റഷ്യൻ ഇടപാടുകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തുകയും പലതും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
റഷ്യൻ ബാങ്കുകളിൽ യുവാൻ നാണ്യത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി. 2026 മാർച്ചിൽ റഷ്യയിൽ യുവാൻ സ്വാപ്പ് നിരക്കുകൾ 40% വരെ ഉയർന്നു. ഇത് വായ്പാ ചെലവുകൾ കുത്തനെ കൂട്ടി. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ യുവൻ കരുതൽ ശേഖരം നിലനിർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ റഷ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിർബന്ധിതരായി.
ഡോളറിന് തുല്യമാകില്ല യുവാൻ
ആഗോള വിപണിയിൽ ഡോളറിനുള്ളത് പോലെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ ലഭ്യതയോ യുവനില്ല.യുവാന്റെ വിനിമയത്തിൽ ചൈനീസ് സർക്കാറിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. റഷ്യക്ക് ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ യുവാൻ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരം നടത്താൻ ഇത് എളുപ്പമല്ല. റഷ്യയുടെ മൊത്തം വിദേശ വ്യാപാരത്തിൽ യുവാന്റെ വിഹിതം 2022ൽ 2% ആയിരുന്നത് 2024-ൽ 40% വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം ശക്തമായതോടെ 2025-ഓടെ ഇത് 30%മായി കുറഞ്ഞു.
ചുരുക്കത്തിൽ: ഡോളറിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാൻ റഷ്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും, അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡോളറിന് പകരം യുവനെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, റഷ്യ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കായി ചൈനയുടെ നയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്.