രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു; ഡോളർ കുതിച്ചതോടെ നഷ്ടം ആറ് പൈസ

രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു; ഡോളർ കുതിച്ചതോടെ നഷ്ടം ആറ് പൈസtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: യു.എസ് ഡോളർ ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഇടിവ്. രൂപയുടെ മൂല്യം ആറ് പൈസ ഇടിഞ്ഞ് 93.77 ലെത്തി. ഇന്റർബാങ്ക് വിദേശനാണ്യ വിപണിയിൽ രൂപ 93.73 ലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച രൂപ 6 പൈസ നേട്ടത്തോടെ 93.71 ലായിരുന്നു രൂപ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
യു.എസിലെ പുതിയ നാണ്യപ്പെരുപ്പവും തൊഴിൽ കണക്കുകളും ട്രഷറി യീൽഡിനെയും ഡോളറിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് രൂപക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. എന്നാൽ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുന്നതും ശക്തമായ ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിയും വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വരവും ഇന്ത്യൻ രൂപക്ക് ഗുണം ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ പിന്തുണ തുടർന്നും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം 93.00 ലെത്തിയേക്കും. എന്നാൽ, ഡോളർ ഇൻഡക്സ് ഇനിയും ശക്തിപ്പെടുന്നത് രൂപക്ക് മേൽ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും ഫോറെക്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എം.ഡി. അമിത് പബാരി പറഞ്ഞു
അതേസമയം, ആറ് കറൻസികളുടെ ബാസ്കറ്റിനെതിരെ അമേരിക്കൻ കറൻസിയുടെ കരുത്ത് അളക്കുന്ന ഡോളർ ഇൻഡക്സ് 103.03ലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. 0.12 ശതമാനമാണ് ഇതിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അമേരിക്കയിലെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഉയർന്ന സി.പി.ഐ നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തെ തുടർ ന്നാണ് ഡോളർ ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഇത് ഡിസംബറിൽ ഫെഡ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതകളും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ പുതിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 1.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 91.5 ഡോളർ നിലവാരത്തിലെത്തി. ആഭ്യന്തര ഓഹരി വിപണിയിൽ സെൻസെക്സ് 166.44 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 82,013.58 ലെത്തിയപ്പോൾ നിഫ്റ്റി 55.65 പോയിന്റ് ഉയർന്ന് 25,316.55 ലുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ച് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ ബുധനാഴ്ച 12,563.33 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.