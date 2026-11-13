രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം പാരമ്യത്തിൽ; ഡിസംബറിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂടിയേക്കും; വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ബാധ്യതയേറും

രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം പാരമ്യത്തിൽ; ഡിസംബറിൽ പലിശ നിരക്ക് കൂടിയേക്കും; വായ്പയെടുത്തവർക്ക് ബാധ്യതയേറുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം ഒക്ടോബറിൽ 6.09 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ.ബി.ഐ) നിശ്ചയിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ ഉയർന്ന പരിധിയായ ആറു ശതമാനവും ഇതോടെ മറികടന്നു. 2024 ഒക്ടോബറിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം ഈ പരിധിക്കു മുകളിലെത്തുന്നത്.
ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചിക (സി.പി.ഐ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില്ലറ വിലക്കയറ്റം സെപ്റ്റംബറിൽ 5.54 ശതമാനമായിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ഇത് 6.09 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഡിസംബറിൽ പലിശ നിരക്ക് വർധിച്ചേക്കും. ദേശീയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫിസ് (എൻ.എസ്.ഒ) വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിലാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പുതിയ വിവരങ്ങളുള്ളത്. 2025 നവംബർ മുതൽ തുടർച്ചയായി ഓരോ മാസവും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയരുകയാണ്. ഈ വർഷം ജൂണിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യമായ നാലുശതമാനവും കടന്നിരുന്നു.
ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് വിലകൂടുന്നു
അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന വില ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് വിലക്കയറ്റം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ വളർച്ചനിരക്കാണ് പണപ്പെരുപ്പം. ശരാശരി 4 ശതമാനത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് പരമാവധി പരിധിയായ ആറ് ശതമാനവും കടന്ന് കുത്തനെ ഉയരുന്നത്.
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില ഉയരുന്നതാണ് ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയിലെ 12 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ 11 എണ്ണത്തിലും നിരക്ക് വർധിച്ചു. വ്യക്തിഗത പരിചരണം, സാമൂഹിക സംരക്ഷണം, ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിന് അപവാദം. എന്നാൽ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിഭാഗമായി ഇതു തുടരുകയാണ്.
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും പാനീയങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റം സെപ്റ്റംബറിലെ 7.36 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് ഒക്ടോബറിൽ 8.51 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഉപഭോക്തൃ വിലസൂചികയിൽ ഏകദേശം 37 ശതമാനം വിഹിതമുള്ള വിഭാഗമാണിത്. ജനുവരിയിൽ ഈ വിഭാഗത്തിലെ വിലക്കയറ്റം 2.1 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു.
ഭക്ഷ്യവിഭാഗത്തിലെ ഒമ്പത് ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ എട്ടിലും സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വർധിച്ചു. പാനീയങ്ങളിലെ ഏഴ് ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ആറിലും സമാനമായ വർധനയുണ്ടായി. പഞ്ചസാര, മിഠായികൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 13 ശതമാനമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ നിരക്ക്..
ഭക്ഷണവും ഇന്ധനവും ഒഴിവാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന പണപ്പെരുപ്പം 4.6 ശതമാനത്തിലെത്തിയതായി സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ (സി.എം.ഐ.ഇ) കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭക്ഷ്യവിലയിലെ വർധനയ്ക്കുപുറമേ മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വിലക്കയറ്റം വ്യാപിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനയാണിത്.
ഇ.എം.ഐ അടക്കുന്നവർക്കും ‘പണികിട്ടും’
വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഡിസംബറിലെ പണനയ അവലോകനത്തിൽ അടിസ്ഥാന പലിശനിരക്കായ റിപ്പോ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനം ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഭവന, വാഹന, വ്യക്തിഗത വായ്പകളുടെ പലിശഭാരവും വർധിച്ചേക്കാം. ഇ.എം.ഐ അടക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അധിക ബാധ്യത വരുത്തും.