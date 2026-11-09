സ്വർണവില താഴുമ്പോൾ ചൈന വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു! 25 ടൺ കൂടി റിസർവിൽ

സ്വർണവില താഴുമ്പോൾ ചൈന വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു! 25 ടൺ കൂടി റിസർവിൽtext_fields
സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ വാങ്ങാൻ മടിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. വില ഒന്ന് താഴ്ന്നാൽ ഇനിയും കുറയുമോ എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കും. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തികളിലൊന്നായ ചൈനയുടെ രീതി അതല്ല. സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടും വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കാൻ രാജ്യം തയ്യാറായിട്ടില്ല. വില താഴുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം വാങ്ങിയത് ഏകദേശം 25.8 ടൺ! ഇത് വെറുമൊരു നിക്ഷേപ തീരുമാനമാണോ? അതോ ലോകസമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറിനുള്ള ആധിപത്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള ദീർഘകാല നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ? ചൈനയുടെ ഈ സ്വർണശേഖരണത്തിന് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തന്ത്രമാണ്.
വില താഴ്ന്നപ്പോൾ ചൈനയുടെ വാങ്ങൽ കൂടി!
2026 ഒക്ടോബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവിലയിൽ ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായി. മാസാവസാനത്തോടെ ഔൺസിന് 4,000 ഡോളറിന് താഴെയെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ വിലയിടിവ് ചൈനയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കായ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈനയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല.ഒക്ടോബറിൽ മാത്രം 8.3 ലക്ഷം ഔൺസ് അഥവാ ഏകദേശം 25.8 മെട്രിക് ടൺ സ്വർണമാണ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക ശേഖരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. ഇതോടെ തുടർച്ചയായി 24 മാസമായി സ്വർണശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമായി ചൈന മാറി.2026-ലെ ആദ്യ പത്ത് മാസങ്ങളിൽ മാത്രം ഏകദേശം 129 ടൺ സ്വർണം കൂടി റിസർവിലെത്തി. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്വർണശേഖരം ഏകദേശം 2,435 ടണ്ണായി ഉയർന്നു. അടുത്ത കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിമാസ വർധനകളിലൊന്നാണിത്.വില താഴുമ്പോൾ വാങ്ങൽ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ശേഖരം കൂട്ടുന്ന ഈ നീക്കം വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.
ഡോളറിനെ പേടിയാണോ? ചൈനയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ?
ചൈനയുടെ സ്വർണവാങ്ങലിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ചർച്ച ഡോളറിന്റെ ആഗോള ആധിപത്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിലും രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശനാണയ റിസർവുകളിലും അമേരിക്കൻ ഡോളറിന് ഇപ്പോഴും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാകരുതെന്ന ചിന്ത പല രാജ്യങ്ങളിലും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്.ഇതിനെയാണ് സാമ്പത്തിക ലോകത്ത് ഡീ-ഡോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.ഡോളറിനെ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതല്ല ഇതിന്റെ ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യം. വിദേശനാണയ ശേഖരത്തിൽ ഡോളറിനൊപ്പം സ്വർണം, യൂറോ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ആസ്തികൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാന ആശയം.ഇതിന് ഒരു കാരണവുമുണ്ട്. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായാൽ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളും വിദേശ ആസ്തികൾക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ സ്വർണം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു അധിക കരുതലായി സ്വർണത്തെ കാണുന്നു.
ചൈനയ്ക്ക് ഇനിയും സ്വർണം കൂട്ടണം; കാരണം ഇതാണ്
ചൈനയുടെ വിദേശനാണയ റിസർവിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള പങ്ക് ഇനിയും വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2026 സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക റിസർവിൽ സ്വർണത്തിന്റെ പങ്ക് ഏകദേശം 8.5 ശതമാനമായിരുന്നു. അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ കരുതൽ ആസ്തികളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ഇപ്പോഴും വിദേശനാണയ ആസ്തികളിലാണ്.സ്വർണത്തിന്റെ പങ്ക് കൂട്ടുന്നതിലൂടെ റിസർവിലെ ആസ്തികൾ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാം. ഡോളറിന്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ, രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം.സ്വർണം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കടപ്പത്രം പോലെയല്ല. അത് വാങ്ങിയാൽ മറ്റൊരു സർക്കാരിന്റെ തിരിച്ചടവിനെയോ വാഗ്ദാനത്തെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ദീർഘകാല മൂല്യസംരക്ഷണത്തിനായി സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ സ്വർണത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമിതാണ്.
വിലയിടിവ് ചൈനയ്ക്ക് നഷ്ടമല്ല, അവസരമാണ്!
സ്വർണവില ഉയരുമ്പോൾ വലിയ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ വില താഴുമ്പോൾ അതേ പണം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കാം. ദീർഘകാല ലക്ഷ്യത്തോടെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഇത് പ്രധാനമാണ്.ചൈന മാത്രമല്ല, പോളണ്ട്, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും സ്വർണശേഖരം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ലോക ഗോൾഡ് കൗൺസിലിന്റെ 2026-ലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 74 ശതമാനം പേരും അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആഗോള റിസർവുകളിലെ ഡോളറിന്റെ പങ്ക് കുറയുകയോ മിതമായി കുറയുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. സ്വർണത്തിന്റെ പങ്ക് വർധിക്കുമെന്നാണ് സർവേയിലെ പൊതുവായ സൂചന.അതേസമയം, വില കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ചൈന വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുപറയാനാകില്ല. റിസർവ് സുരക്ഷ, ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തന്ത്രം, ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഈ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
ഡോളറിന്റെ കാലം കഴിയുകയാണോ?
ചൈന ഇത്രയധികം സ്വർണം വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ ആഗോള ആധിപത്യം അവസാനിക്കുമോ? ഇല്ല! 2026-ലെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ ഐ.എം.എഫ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആഗോള വിദേശനാണയ റിസർവുകളിൽ ഡോളറിന്റെ പങ്ക് 56.7 ശതമാനമാണ്. മുൻ പാദത്തിൽ ഇത് 57.18 ശതമാനമായിരുന്നു. ചെറിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലോകത്തിലെ പ്രധാന റിസർവ് കറൻസി എന്ന സ്ഥാനം ഡോളർ ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നു.ലോകവ്യാപാരത്തിലെ ഡോളറിന്റെ സ്വാധീനം, അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക വിപണിയുടെ വലുപ്പം, ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള എളുപ്പം എന്നിവയെല്ലാം ഡോളറിന് കരുത്താണ്.അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ ലോകം ഡോളർ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വർണത്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഒരൊറ്റ കറൻസിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാത്ത സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിലേക്ക് രാജ്യങ്ങൾ പതുക്കെ നീങ്ങുന്നുവെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ.
സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് കാര്യം?
ചൈനയുടെ ഈ നീക്കം സ്വർണവിപണിയെ മാത്രമല്ല, ദീർഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കാം. സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ തുടർച്ചയായി സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ വിപണിയിൽ ആവശ്യകതയ്ക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സ്വർണവില എപ്പോഴും ഉയരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.അമേരിക്കൻ പലിശനിരക്കുകൾ, ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യം തുടങ്ങിയ നിരവധി ഘടകങ്ങളാണ് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.ചൈനയുടെ നീക്കത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ വിലമാറ്റമായി മാത്രം കാണാനാകില്ല. ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഡോളറിനെ ഒറ്റയടിക്ക് താഴെയിറക്കാനല്ലെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ അതിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരാത്ത സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിശകലനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.