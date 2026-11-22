ഇന്ത്യയിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയിൽ 65,393 കോടി നിക്ഷേപിക്കാൻ ആമസോൺtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2030ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികളിൽ 65,393 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആമസോൺ. നേരത്തേ കരാർ ഉറപ്പിച്ച 37,300 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് പുറമെയാണിത്. 934 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള നാല് പുതിയ കാറ്റാടി, സൗരോർജ പദ്ധതികളും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കർണാടകയിൽ 234 മെഗാവാട്ടിന്റെ കാറ്റാടി വൈദ്യുത നിലയമാണ് പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും വലുത്. ഏഷ്യയിൽ ആമസോൺ കരാർ ഉറപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാറ്റാടി വൈദ്യുത പദ്ധതിയാണിത്. കർണാടകയിൽ തന്നെ 200 മെഗാവാട്ടിന്റെ സൗരോർജ-കാറ്റാടി സംയോജിത പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽ 300 മെഗാവാട്ടിന്റെയും രാജസ്ഥാനിൽ 200 മെഗാവാട്ടിന്റെയും സൗരോർജ പദ്ധതികളുമുണ്ട്.
വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകളിലൂടെയാണ് (പി.പി.എ) പദ്ധതികൾ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആമസോണിന്റെ പുനരുപയോഗ ഊർജ ശേഷി രണ്ട് ജിഗാവാട്ട് കവിയും. രാജ്യത്തെ 35 ലക്ഷത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളുടെ വാർഷിക വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിന് തുല്യമായ ഊർജമാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ ആമസോണിന് നിലവിൽ 57 പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇതിൽ 14 എണ്ണം വൻകിട കാറ്റാടി, സൗരോർജ പദ്ധതികളും 43 എണ്ണം കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സൗരോർജ സംവിധാനങ്ങളുമാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 40 ജിഗാവാട്ടിലധികം സംയോജിത ശേഷിയുള്ള 700ലേറെ കാറ്റാടി, സൗരോർജ പദ്ധതികളിൽ ആമസോൺ പങ്കാളിയാണ്. കേന്ദ്ര നവ-പുനരുപയോഗ ഊർജ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി നിക്ഷേപത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.