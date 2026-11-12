വിധി തളർത്തിയിട്ടും അവർ വീണില്ല; ഇന്ന് ‘സ്റ്റാർബക്സ്’ വരെ വിതരണക്കാർ, ഇന്ത്യൻ പലഹാരങ്ങളുടെ ആഗോള ബ്രാൻഡായി മാറി ‘ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പ്’text_fields
രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു പലഹാരക്കട തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പലഹാരങ്ങളുടെ വിടവ് നികത്താൽ അവർ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും കോവിഡ് മഹാമാരി എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളെയും തകർത്തുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ തളർന്നില്ല. തോറ്റുപിന്മാറാനും തയാറായില്ല. ആ വാശിപ്പുറത്തും ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും മുന്നിൽ വിധി പോലും തലകുനിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സമീര് സേത്ത്, യാഷ് ഭാനഗെ എന്നീ രണ്ട് സംരംഭകരുടെ ആശയത്തിൽ പിറന്ന ആ തീരുമാനം 'ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഷോപ്' എന്ന വലിയ ബ്രാൻഡ് ആയി മാറി.
പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യന് പലഹാരങ്ങള്ക്ക് നൂതനമായ മാറ്റങ്ങള് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസായ ലോകത്ത് പുതിയ ചരിത്രം രചിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. തോൽവിയിൽനിന്ന് തുടങ്ങിയ ഈ പ്രീമിയം മിഠായി ബ്രാന്ഡ് ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് 100 കോടി രൂപയുടെ വാര്ഷിക വിറ്റുവരവിലേക്ക് കുതിച്ചുയര്ന്നിരിക്കുകയാണ്.
മുംബൈയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ദി ബോംബെ കാന്റീൻ', 'ഓ പെഡ്രോ', 'വെറോണിക്കിസ്', 'പാപാസ്' തുടങ്ങിയ റസ്റ്റാറന്റുകളുടെ മാതൃസ്ഥാപനമായ 'ഹംഗർ ഇങ്ക് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി'യുടെ കീഴില് 2020 മാർച്ചിലാണ് ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇസ്താംബൂള് വിമാനത്താവളത്തിലെ ലക്ഷ്വറി ടര്ക്കിഷ് ഡിലൈറ്റ് ബോട്ടിപ്പുകള് കണ്ട് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടാണ് യാഷ് ഭാനഗെ ഇത്തരമൊരു ആശയം കണ്ടെത്തിയത്. ആഗോള വിപണിയില് ആഡംബര മിഠായികള് ലഭ്യമാകുമ്പോള്, ഉയര്ന്ന നിലവാരമുള്ള ഇന്ത്യന് പലഹാരങ്ങളുടെ കുറവ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു.
വില്ലി വോങ്കയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയില്നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ട് മുംബൈയിലെ ബൈക്കുളയിലാണ് ആദ്യ സ്റ്റോര് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങിയത്. എന്നാല് സ്റ്റോര് തുറന്ന് പത്താം നാളില് രാജ്യവ്യാപകമായി ഏര്പ്പെടുത്തിയ ലോക്ഡൗണ് സംരംഭത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. തുടര്ന്ന് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാന് കമ്പനി ഉടനടി ഓണ്ലൈന് വിൽപനയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുകയായിരുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ രുചിവിഭവങ്ങള് സമ്മാനിച്ച് ബോംബെ സ്വീറ്റ്
പരമ്പരാഗത രുചിക്കൂട്ടുകളെയും പാശ്ചാത്യ പേസ്ട്രി വിദ്യകളെയും കോർത്തിണക്കിയാണ് ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പ് ഉൽപന്നങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചത്. ചോക്കോ ബട്ടര്സ്കോച്ച് ബാര്ക്കുകൾ, ത്രീ-ലെയര് ചോക്ലേറ്റ് ഫഡ്ജ്, ഡാര്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കജു എന്നിവ ഇവരുടെ ഉല്പ്പന്നങ്ങളില് ചിലതാണ്. കൂടാതെ കോഫി റസഗുള തിരാമിസു, വെരി ബെറി കലകണ്ട് ചീസ് കേക്ക്, സീസണല് ഘേവര് ടാര്ട്ടുകള് തുടങ്ങിയവയും ഉപഭോക്താക്കള് ഏറ്റെടുത്തു. ഒപ്പം ചില്ലി ചീസ് ഭുജിയ, ഭഖർവാടി ഡേറ്റ്സ് കചോരി, മദ്രാസ് കറിവേപ്പില ചിക്കി തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാര്ന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും ബ്രാന്ഡ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മറികടന്ന് മുന്നേറിയ ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പ്, 'ഇങ്ക്42 മീഡിയ'യുടെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് 100 കോടി രൂപയുടെ വാര്ഷിക വിറ്റുവരവിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേര്ന്നത്. മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അഞ്ച് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഓണ്ലൈന് ഓര്ഡറുകള്ക്കായി മാത്രം 20 ഡാര്ക്ക് സ്റ്റോറുകളും നിലവില് ഇവര്ക്കുണ്ട്.
മാത്രമല്ല, മാതൃസ്ഥാപനമായ ഹംഗര് ഇങ്കിന്റെ നാല് റസ്റ്റാറന്റുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനത്തേക്കാള് അധികം നേടാന് ബോംബെ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിന് സാധിച്ചു. സ്റ്റാര്ബക്സ്, ഒബ്റോയ് ഹോട്ടലുകൾ, ഇന്ഡിഗോയുടെ രാജ്യാന്തര ബിസിനസ്സ് ക്ലാസ് വിമാനങ്ങള് എന്നിവടങ്ങളിലും ഇന്ന് ഇവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. പാരമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയെയും ഒരുപോലെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന് മിഠായി വിപണിയില് പുതിയൊരു പാത വെട്ടിത്തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവസംരംഭകര്.