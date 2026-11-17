ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ് തിരിച്ചടിയായി; രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം കുതിച്ചുയരുന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടത്തെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ മൊത്തവില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം ഒക്ടോബറിൽ റെക്കോർഡ് നിരക്കായ 12.3 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. നിലവിലെ സീരീസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം ആർ.ബി.ഐയുടെ സഹനപരിധിയായ ആറ് ശതമാനം മറികടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പവും കുതിച്ചുയർന്നത്. ഇതോടെ അടുത്ത മാസം ചേരുന്ന എം.പി.സിയുടെ യോഗത്തിൽ പലിശ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേറി.
കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബറിലെ 11.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഒക്ടോബറിൽ പണപ്പെരുപ്പം 12.3 ശതമാനത്തിലെത്തിയത്. 2022-23 അടിസ്ഥാന വർഷമാക്കി പരിഷ്കരിച്ച പുതിയ സീരീസിൽ 2024 ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. സെന്റർ ഫോർ മോണിറ്ററിങ് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 49 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പമാണിത്. തുടർച്ചയായ ആറാം മാസമാണ് മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പം രണ്ടക്കം കടക്കുന്നത്.
മൊത്തവില സൂചികയിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർദ്ധനവുണ്ടായത് ഇന്ധന-വൈദ്യുതി മേഖലയിലാണ്. സെപ്റ്റംബറിൽ 25.9 ശതമാനമായിരുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിലെ പണപ്പെരുപ്പം ഒക്ടോബറിൽ 32.8 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയുടെ പണപ്പെരുപ്പം 57.3 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 70.8 ശതമാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നതാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. മിനറൽ ഓയിലുകളുടെ പണപ്പെരുപ്പം 40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 45.6 ശതമാനമായും ഉയർന്നു.
പ്രാഥമിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പണപ്പെരുപ്പം 8.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.2 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പണപ്പെരുപ്പം 8.3 ശതമാനവും ഭക്ഷ്യേതര ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടേത് 11.7 ശതമാനവുമാണ്. അതേസമയം, നിർമ്മിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബറിലെ 9.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.5 ശതമാനമായാണ് ഇത് കുറഞ്ഞത്. മൊത്തവില ഭക്ഷ്യ സൂചിക 8.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 8.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ഉൽപ്പാദകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വില അളക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൈസ് ഇൻഡക്സ് പണപ്പെരുപ്പവും സെപ്റ്റംബറിലെ 11.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒക്ടോബറിൽ 12.1 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പത്തിന് ഇപ്പോഴും ഭീഷണിയാണെന്നും എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലുണ്ടായ നേരിയ കുറവ് ആശ്വാസകരമാണെന്നും കെയർ എഡ്ജ് റേറ്റിംഗ്സ് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ രജനി സിൻഹ വിലയിരുത്തി.