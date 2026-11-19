വിഴിഞ്ഞത്തെ സമഗ്ര എക്സിം-മാരിടൈം സേവന കേന്ദ്രമാക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തെ സമഗ്രമായ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി (എക്സിം) മാരിടൈം സേവന കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതിനായി വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡും ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും സംയുക്തമായി ട്രേഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.
യോഗത്തിൽ വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, തുറമുഖ നടത്തിപ്പുകാർ, ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾ, വ്യവസായ-വ്യാപാര മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ, ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾ, തുറമുഖ നടത്തിപ്പുകാർ, വ്യാപാര സമൂഹം എന്നിവയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും ഏകോപനവും ഉറപ്പാക്കി വിഴിഞ്ഞത്തെ സമഗ്രമായ എക്സിം-മാരിടൈം സേവന കേന്ദ്രമാക്കി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് യോഗം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.
സമുദ്രസേവനങ്ങൾ, എക്സിം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നീ മേഖലകൾക്കാണ് മാരിടൈം മേഖലയുടെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പരിഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തൻ യു. കേൽക്കർ വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ബേക്കൽ വരെയുള്ള ജലാശയങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഴിഞ്ഞത്തിന് ചുറ്റുമായി പോർട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സിറ്റി വികസിപ്പിക്കുകയെന്ന ആശയം കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ജെറോമിക് ജോർജ് മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടമായി വിഴിഞ്ഞത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനൊപ്പം കോവളം-വിഴിഞ്ഞം, കൊല്ലം തുറമുഖങ്ങളിൽ അനുബന്ധ മാരിടൈം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കസ്റ്റംസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഷിപ്പിങ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണ, സമുദ്രസേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വ്യാപാര സൗകര്യവത്കരണവും സർക്കാർ ഏജൻസികളും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ ഏകോപനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.
കസ്റ്റംസ് അഡീ. കമീഷണർ ഗായത്രി.പി.ജി, തിരുവനന്തപുരം ഫോറിൻ റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ സ്വാതി എസ്. കുമാർ, അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രതിനിധി ക്യാപ്റ്റൻ ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ നാഗരാജൻ, ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രസിഡന്റ് രഘു ചന്ദ്രൻ നായർ, വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തെ ആദ്യ കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്റ്റംസ് ഹൗസ് ഏജന്റുമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.