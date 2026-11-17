ട്രംപിന് ഓഹരിയുള്ള കമ്പനിക്ക് ചൈനയിൽ ചിപ്പ് വിൽക്കാൻ അനുമതി? 62 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ എൻവിഡിയ നിക്ഷേപം വിവാദത്തിൽtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ എൻവിഡിയയിലെ ഓഹരി നിക്ഷേപം ഒരു വർഷത്തിനിടെ വൻതോതിൽ വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 2024 അവസാനത്തോടെ 6.15 ലക്ഷം ഡോളറിനും 13 ലക്ഷം ഡോളറിനും ഇടയിലായിരുന്ന നിക്ഷേപം 2026 ആഗസ്റ്റോടെ 62 മില്യൺ ഡോളർ വരെ ഉയർന്നതായാണ് സാമ്പത്തിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റാണ് ട്രംപിന്റെ സാമ്പത്തിക വെളിപ്പെടുത്തൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എൻവിഡിയ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ട്രംപിന്റെ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾ വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 103 തവണയാണ് ഓഹരികളിൽ ഇടപാടുകൾ നടന്നത്. ഇവയുടെ ആകെ മൂല്യം 2.7 കോടി മുതൽ 9.75 കോടി ഡോളർ വരെയാണ്.
എന്നാൽ 62 മില്യൺ ഡോളർ എന്നത് നിക്ഷേപത്തിന്റെ പരമാവധി കണക്കാണ്. ട്രംപിന്റെ കൈവശമുള്ള ഓഹരികളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണവും നിലവിലെ മൂല്യവും വ്യക്തമല്ല. ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
എൻവിഡിയക്ക് ചൈനയിലേക്ക് എഐ ചിപ്പുകൾ വിൽക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയതും, കമ്പനിയിൽ ട്രംപിനുള്ള നിക്ഷേപവും വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻവിഡിയ തലവൻ ജെൻസൻ ഹുവാങുമായി ട്രംപിനുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, ട്രംപ് നേരിട്ട് ഓഹരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ വിശദീകരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തികൾ മക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിന് കീഴിലാണെന്നും, നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര നിക്ഷേപ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കി.