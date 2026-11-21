ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയെ കണ്ടുപഠിക്കണം; ഫെഡറൽ റിസർവ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്text_fields
വാഷിങ്ടണ്: ഇന്ത്യയുടെ ഉയർന്ന ജി.ഡി.പി വളർച്ച നിരക്കിനെയും ആർ.ബി.ഐയുടെ കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിനെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസര്വിനെ വിമർശിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഫെഡറൽ റിസർവ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അമേരിക്ക ശക്തമായ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പലിശനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പലിശനിരക്ക് കുറച്ചാൽ അമേരിക്കക്ക് 15 മുതല് 20 ശതമാനം വരെ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.
"രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ റിസർവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലിശ നിരക്കുകൾ ഇത്രയധികം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ മികച്ച സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുമ്പോഴെല്ലാം അവർ പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തുന്നു. അതിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ നേര്വിപരീതമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ നോക്കൂ, അവർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കാനുള്ളത്. ഒപ്പം ഏഴ് ശതമാനം ജി.ഡി.പി വളർച്ചയുമുണ്ട്. നമുക്കത് 14 ഓ 15 ഓ ഒരുപക്ഷേ 20 ശതമാനം വരെ നേടാമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത്ര മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ അവർ (ഫെഡ്) പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ശരിക്കും സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ്,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
യു.എസിൽ നല്ല വളര്ച്ചയുണ്ടാവണമെങ്കില് പലിശനിരക്ക് കുറക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിന്റെ നേര്വിപരീതമാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തെ തകർക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. മികച്ച സാമ്പത്തിക പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ പലിശ നിരക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്തുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ വായ്പാ യോഗ്യത മെച്ചപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പലിശ നിരക്കുകൾ കുറക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാല് ശതമാനത്തിന് പകരം 15 ഓ 20 ശതമാനമോ ജി.ഡി.പി വളർച്ച നേടാമായിരുന്നു. നമുക്ക് കടങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വീട്ടാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നത്," ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് സ്ഥാനം നിലനിര്ത്തണമെങ്കില് യു.എസ് പലിശനിരക്ക് കുറക്കണമെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് കാരണം അമേരിക്കയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പണനയത്തെ തുടർച്ചയായി വിമർശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പരാമർശം.