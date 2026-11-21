ജീവകാരുണ്യ സംഭാവന: പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 ഇന്ത്യക്കാരിൽ 4 പേർ മാത്രംtext_fields
ലോകത്തെ മികച്ച ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 ഇന്ത്യക്കാരിൽ 4 പേർ മാത്രം. എഡൽഗിവ് ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ഫിലാന്ത്രോപ്പി ലിസ്റ്റിലെ ദാതാക്കളുടെ എണ്ണം മുൻ വർഷത്തെ 192ൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് 219 ആയി ഉയർന്നു. എന്നാൽ എം3എം ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് 2026 പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ 10 ഇന്ത്യക്കാരിൽ നാല് പേർ മാത്രമാണ്. ശിവ് നാടാറും കുടുംബവും, ഗൗതം അദാനിയും കുടുംബവും, മുകേഷ് അംബാനിയും കുടുംബവും, പൂനാവാലകൾ (സൈറസ്, അദാർ) മികച്ച 10 ദാതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ആദ്യ 10 പേരുടെ പട്ടികയിൽ വരാത്ത ദാതാക്കളാണ് ശേഷിക്കുന്ന ആറ് സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയടക്കിയത്. ബജാജ് കുടുംബം, നന്ദൻ നിലേക്കനി, കുമാർ മംഗളം ബിർള, സുധീർ ആൻഡ് സമീർ മേത്ത, രഞ്ജൻ പൈ, രോഹിണി നിലേക്കനി എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. മികച്ച 10 ദാതാക്കൾ ചേർന്ന് 6,572 കോടി രൂപ നൽകി. ഇത് ആകെ സംഭാവനയുടെ ഏകദേശം 57 ശതമാനത്തോളം വരും. 2025 ഏപ്രിൽ 1നും 2026 മാർച്ച് 31നും ഇടയിൽ 219 ഇന്ത്യക്കാർ ചേർന്ന് 11,554 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു. 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 10,380 കോടി രൂപയേക്കാൾ 11 ശതമാനം വർധനവാണിത്.
കുറഞ്ഞത് 5 കോടി രൂപയെങ്കിലും നൽകിയ ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറുള്ളവരെ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനാൽ യഥാർഥ ദാതാക്കളുടെ എണ്ണവും ആകെ സംഭാവനയും ഇതിലും കൂടുതലായിരിക്കാം.
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വ്യക്തിഗത ഫണ്ടിൽ നിന്നും കമ്പനിയിൽ നിന്നുമുള്ള സംഭാവന വിഹിതം (കോടി രൂപയിൽ)
കമ്പനി ശിവ് നാടാറും കുടുംബവും -2,408.0185
ഗൗതം അദാനിയും കുടുംബവും -45.6830.9
ബജാജ് കുടുംബം -632.4
മുകേഷ് അംബാനിയും കുടുംബവും -619.6
നന്ദൻ നിലേക്കണി -36911.0
കുമാർ മംഗളംഗളം ബിർളയും കുടുംബവും -58.6307.4
സൈറസ് എസ് പൂനാവാല & അദാർ പൂനാവാല -169.2166.8
സുധീർ മേത്ത & സമീർ മേത്ത -197.3136.5
രഞ്ജൻ പൈയും കുടുംബവും -2145.0
രോഹിണി നിലേക്കനി -2105.0
എഡൽഗിവ് ഹുറൂൺ ഇന്ത്യ ഫിലാന്ത്രോപ്പി ലിസ്റ്റ് 2026 ഒരു ദാതാവിന്റെ ആകെ തുകയിൽ വ്യക്തിഗത സംഭാവനകളും അവർ ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്ന കമ്പനികൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകളും അവരുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത സംഭാവനകൾ ഇപ്പോഴും പകുതിയിൽ താഴെ192 പേരിൽ 42 ദാതാക്കൾ മാത്രമാണ് സ്വന്തം സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സംഭാവന നൽകിയത്. അവർ നൽകിയത് 5,413 കോടി രൂപയാണ്, ഇത് ആകെ തുകയുടെ 47 ശതമാനമാണ്. 53 ശതമാനവും ഇപ്പോഴും കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് വന്നത്.
മികച്ച 10 ദാതാക്കളിൽ ആറ് പേർ മാത്രമാണ് പ്രധാനമായും വ്യക്തിഗത സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സംഭാവന നൽകിയത്. മറ്റ് നാല് പേർ അദാനി, ബജാജ്, അംബാനി, ബിർള എന്നിവർ പ്രധാനമായും സി.എസ്.ആറിനെആശ്രയിച്ചാണ് സംഭാവനകൾ നൽകിയത്.
നാടാർ മുന്നിൽ, അദാനി കുതിച്ചുയരുന്നു
ശിവ് നാടാറും കുടുംബവും തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം വർഷവും ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. 2,593 കോടി രൂപയാണ് ഇവർ നൽകിയത്. അതായത് പ്രതിദിനം 7.1 കോടി രൂപ. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 4 ശതമാനം കുറവാണ്, ഇതിന്റെ 93 ശതമാനവും വ്യക്തിഗത സംഭാവനയായിരുന്നു. കല, സംസ്കാരം, പൈതൃകം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഹിതമായ 1,220 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചത്.ഗൗതം അദാനിയും കുടുംബവും മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി രണ്ടാമതെത്തി. സംഭാവന 127 ശതമാനം ഉയർന്ന് 386 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 877 കോടി രൂപയായി. 491 കോടി രൂപയുടെ ഈ വർദ്ധനവാണ് പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റം.
ബജാജ് കുടുംബം 632 കോടി രൂപയുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും, മുകേഷ് അംബാനിയും കുടുംബവും 620 കോടി രൂപയുമായി നാലാം സ്ഥാനത്തും തുടർന്നു.നന്ദൻ നിലേക്കനി 380 കോടി രൂപയുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. ഇതിൽ മിക്കതും വ്യക്തിഗത സംഭാവനയാണ്. 2019 മുതൽ തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ 10.1 ശതമാനം അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മികച്ച 10 പേരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശതമാനമാണിത്.
കുമാർ മംഗളം ബിർളയും കുടുംബവും 366 കോടി രൂപയുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തെത്തി; ഇതിന്റെ 16 ശതമാനം വ്യക്തിഗത ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ്. സൈറസ് എസ് പൂനാവാലയും അദാർ പൂനാവാലയും (336 കോടി രൂപ), സുധീർ മേത്തയും സമീർ മേത്തയും (334 കോടി രൂപ) തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. രഞ്ജൻ പൈയും കുടുംബവും 219 കോടി രൂപയുമായി മികച്ച 10 ദാതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി. ഇതിന്റെ 98 ശതമാനവും വ്യക്തിഗത ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കല, സംസ്കാര പൈതൃകം,പരിസ്ഥിതി & സുസ്ഥിരത എന്നിവയിലാണ് സംഭാവന നൽകാൻ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.