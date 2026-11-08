ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വലച്ച നോട്ടുനിരോധനം; മറക്കരുത് നവംബർ എട്ട്

ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വലച്ച നോട്ടുനിരോധനം; മറക്കരുത് നവംബർ എട്ട്text_fields
ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഒന്നാകെ ഇളക്കിമറിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാറിന്റെ നോട്ടുനിരോധനത്തിന് ഇന്ന് പത്താണ്ട്. 2016 നവംബർ എട്ടിനാണ് രാജ്യത്തെ മൊത്തം പണത്തിന്റെ 86 ശതമാനം വരുന്ന 500, 1000 നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം മോദി നടത്തിയത്. പകരമായി 2000 രൂപയുടെ നോട്ടുകളിറക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നു.
അന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഈ അസാധാരണ നടപടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമെന്നാണ്. കുറഞ്ഞ കാലം ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാലും കള്ളപ്പണം, ഹവാല, അഴിമതി, ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നിവ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
എന്നാൽ, ആ രാത്രി ഇന്നും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിലെ പേടിസ്വപ്നമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആളുകൾ എ.ടി.എമ്മുകളിലേക്കും ബാങ്ക് ശാഖകളിലേക്കും ഓടി. പഴയ നോട്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും മാറിയെടുക്കുന്നതിനുമായി വലിയ ക്യൂവുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് രാജ്യം കേട്ടത് പൊരിവെയിലത്ത് നോട്ടുകൾ മാറാൻ കാത്തിരുന്നവർ കുഴഞ്ഞ് വീണ വാർത്തകളാണ് കേട്ടത്. വരി നിൽക്കുന്നതിനിടെ നൂറിലേറെ പേരാണ് കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചത്.
പിൻവലിച്ച നോട്ടുകളുടെ അത്ര പുതിയ നോട്ടുകൾ ഇറക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വലഞ്ഞു. കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ വ്യാപാരികൾക്കും സാധിച്ചില്ല. പല ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
ജനം ഈ ത്യാഗമെല്ലാം സഹിച്ചതല്ലാതെ പ്രഖ്യാപിത വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഫലം കണ്ടില്ല. നിരോധിച്ച നോട്ടിൻറെ 99.3 ശതമാനവും ബാങ്കുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്നാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൾ. പിൻവലിച്ച 15.41 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകളിൽ 15.32 ലക്ഷം കോടി രൂപയും ബാങ്കുകളിൽ തിരിച്ചെത്തി. അഞ്ചുലക്ഷം കോടി രൂപയുടെയെങ്കിലും കള്ളപ്പണം തിരിച്ചെത്തില്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാറിന്റെ അവകാശവാദം. പുതിയ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാൻ സർക്കാറിന് 13,000 കോടി രൂപ ചെലവാണ് വന്നത്.
നോട്ടുനിരോധനത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലഞ്ഞതോടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ 50 ദിവസം അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ മോദി അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജീവനോടെ കത്തിക്കാനും പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. എന്നാൽ, അതേ ഈ വിഷയത്തിൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം മൗനം തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നവംബർ 8 എന്ന ഈ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എന്നും നമ്മുടെ ഓർമകളിൽ ഉണ്ടാവണം, ഭരണകൂടത്തെ ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.