ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ബോർഡ് യോഗം മാറ്റി; നടപടി നോയൽ ടാറ്റയുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട്text_fields
മുംബൈ: നവംബർ 26ന് നടത്താനിരുന്ന ടാറ്റാ സൺസിന്റെ നിർണായക ബോർഡ് യോഗം നവംബർ 30ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്സ് ചെയർമാൻ നോയൽ ടാറ്റ എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് യോഗം മാറ്റിവെച്ചത്. ബോർഡ് യോഗത്തിന് നിർബന്ധമായും നൽകേണ്ട ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നും നോയൽ ടാറ്റ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തുടര്ന്ന് യോഗം മാറ്റി വെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയും അനുബന്ധ രേഖകളും നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ലഭിച്ചതെന്നും ഇത് ഏഴു ദിവസത്തെ അറിയിപ്പ് കാലാവധിയുടെ ചട്ടം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോയൽ ടാറ്റ കമ്പനി സെക്രട്ടറി സുപ്രകാശ് മുഖോപാധ്യായക്ക് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. നവംബർ 26ന് നിശ്ചയിച്ച യോഗത്തിന് ഈ രേഖകൾ ഡയറക്ടർമാർക്ക് ലഭിച്ചത് നവംബർ 22നാണ്. ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് നോയൽ കത്ത് അയച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. ഇതേത്തുടർന്നാണ് യോഗം നാലു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയത് എന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം നോയൽ, സെപ്റ്റംബർ 17ലെ ബോർഡ് യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെയർമാൻ എൻ. ചന്ദ്രശേഖരന് പുതിയ അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധി നൽകാനുള്ള തീരുമാനവും, ആർ.ബി.ഐ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കമ്പനിയെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്തത് ഈ യോഗത്തിലായിരുന്നു. ഇരു തീരുമാനങ്ങളെയും നോയൽ വീറ്റോ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ മീറ്റിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖോപാധ്യായ്, നോയലിന്റെ ആദ്യ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട മിനുട്സും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകളും പങ്കുവെക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
അതേസമയം, യോഗം മാറ്റിവെച്ചെങ്കിലും അജണ്ടയിൽ മാറ്റമില്ലെന്നാണ് വിവരം. ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ഓഹരികൾ ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിർദേശമാണ് പ്രധാന അജണ്ട. അപ്പർ ലെയർ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ടാറ്റാ സൺസ് ലിസ്റ്റിങ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകണമെന്ന് ആർ.ബി.ഐ നവംബർ 16ന് അയച്ച കത്തിലൂടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന നോയൽ കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ലിസ്റ്റിങ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബദൽ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഐ.പി.ഒ ഒഴിവാക്കാൻ ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ് സൊല്യൂഷൻസ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടിങ് എൻജിനീയേഴ്സ് എന്നീ കമ്പനികളെ ടാറ്റാ സൺസുമായി ലയിപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പുനസംഘടനാ നിർദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്.