ഓഹരി വിപണിക്കൊരുങ്ങി ടാറ്റ സൺസ്; ടാറ്റയുടെ സേവന പാരമ്പര്യം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് നോയൽ ടാറ്റ

ഓഹരി വിപണിക്കൊരുങ്ങി ടാറ്റ സൺസ്; ടാറ്റയുടെ സേവന പാരമ്പര്യം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് നോയൽ ടാറ്റtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രധാന കമ്പനിയായ 'ടാറ്റ സൺസിനെ' ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ നോയൽ ടാറ്റ. കമ്പനി ഓഹരി വിപണിയിലെത്തിയാൽ ലാഭത്തിന് മാത്രമായി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും, അത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കാലങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന പ്രവർത്തനരീതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
വെറുമൊരു കച്ചവടം എന്നതിലുപരി ലാഭം നേടുന്നതിനൊപ്പം സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് നോയൽ ടാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയധികം പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ രീതി പിന്തുടരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ടാറ്റ സൺസ് ഓഹരി വിപണിയിൽ എത്തിയാൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒട്ടേറെ നിക്ഷേപകർ കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാകും. സ്വാഭാവികമായും നിക്ഷേപകരുടെ ലാഭതാൽപര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും പിന്നീട് മുൻഗണന നൽകേണ്ടിവരിക. ഇത് കമ്പനിയുടെ സേവന പാരമ്പര്യത്തേയും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നാണ് നോയൽ ടാറ്റ ഭയപ്പെടുന്നത്.
ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ കമ്പനികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥാപനമാണ് ടാറ്റ സൺസ്. ഇതിന്റെ 66 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരികളും 'ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിന്റെ' കൈവശമാണ്. ടാറ്റ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു വിഹിതം ട്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക-സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നത്?
റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങളാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന് തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ടാറ്റ സൺസ് റിസർവ് ബാങ്കിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഓഹരി വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സജീവ ചർച്ചയായത്. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താലും ടാറ്റയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ദീർഘകാല പദ്ധതികളെയോ അത് ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നത്. എന്നാൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരമ്പര്യവും മൂല്യങ്ങളും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് നോയൽ ടാറ്റ.