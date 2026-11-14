വിലക്കയറ്റം കുതിച്ചുയരുന്നു; അരിക്കും പരിപ്പിനും സ്റ്റോക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ

വിലക്കയറ്റം കുതിച്ചുയരുന്നു; അരിക്കും പരിപ്പിനും സ്റ്റോക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർtext_fields
ചെന്നൈ: വിലക്കയറ്റം കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ നെല്ല്, അരി, പയർവർഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റോക്ക് പരിധി നിശ്ചയിച്ച് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് തടയാനും തുല്യമായ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനും ന്യായമായ വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. അരിയുടെയും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെയും വില കുതിച്ചുയരുന്നതിൽ ടി.വി.കെ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജയ് സർക്കാരിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം.
അരി, തുവര പരിപ്പ്, ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എന്നിവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പരിധിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൊത്തവ്യാപാരികൾക്ക് നെല്ലിനും അരിക്കും 2,000 മെട്രിക് ടൺ വരെയും ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റിലും എട്ട് ടൺ വരെയുമാണ് പരിധി. ഒരു മില്ലുടമക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഉത്പാദന ശേഷിയിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.
തുവര, ഉഴുന്ന് പരിപ്പുകൾക്ക് മൊത്തവ്യാപാരികൾക്ക് ഓരോ ഇനത്തിനും 200 മെട്രിക് ടൺ വരെ സൂക്ഷിക്കാം. ചില്ലറ വ്യാപാരികൾക്ക് ഇത് അഞ്ച് ടൺ വരെയാണ് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മില്ലുടമകൾക്ക് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ ഉത്പാദനമോ വാർഷിക ശേഷിയുടെ 25 ശതമാനമോ (ഏതാണോ കൂടുതൽ) സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
അറിയും പയറും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവർ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് കൈവശം വെക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഉത്തരവ്. പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പരിധി 3 മാസത്തേക്കും, അരിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പരിധി 2027 ജനുവരി 31 വരെയും ബാധകമായിരിക്കും.
ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2026 നവംബർ 16-നകം അത് കുറയ്ക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. നെല്ല്, അരി, പയർവർഗങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് പതിവായി പോർട്ടലിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം.