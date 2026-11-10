ചിരട്ട, മാവില, ചകിരി; ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എന്തും വിറ്റു പോകും

ചിരട്ട, മാവില, ചകിരി; ഇ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എന്തും വിറ്റു പോകുംtext_fields
ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള ഗാഡ്ജെറ്റുകളും ആഗോള ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകളും മാത്രമല്ല വീട്ടിലും പറമ്പിലും സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന പലസാധനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സെല്ലർമാർ വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്ന ചില കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നോക്കാം.
മാവില: മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കും, ഉത്സവകാലത്തെ അലങ്കാരങ്ങൾക്കും (തോരണം), പരമ്പരാഗത ഔഷധങ്ങൾക്കും മാവില ഉപയോഗിക്കാരുണ്ട്. ആമസോൺ പോലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 200 രൂപ മുതൽ മാവിലക്ക് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.
ബദാം ഇല: 'ഇന്ത്യൻ ആൽമണ്ട്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബദാം മരത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്വാഭാവിക ഭംഗിക്കും വേണ്ടി ആഗോളതലത്തിലുള്ള അക്വേറിയം പ്രേമികൾക്കിടയില് ഏറെ പ്രിയമുള്ളവയാണ്. 199 രൂപ മുതൽ ഇവക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.
ചിരട്ട: ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ബൗളുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത കരി എന്നിവ നിർമിക്കാനാണ് ചിരട്ടക്ക് ഡിമാൻഡ്. 400 രൂപക്ക് മുകളിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും വിലയീടാക്കുന്നുണ്ട്. ചിരട്ട മത്രമല്ല ചകിരിയും വിൽപ്പനക്കുണ്ട്.
ചാരം: പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനും പ്രകൃതിദത്ത വളമായും വിവിധ ആചാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ഉൽപ്പന്നമാണ് ശുദ്ധമായ മരച്ചാരപ്പൊടി.
ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ വിൽപ്പനക്കാർ പ്രത്യേക ബ്രാൻഡിങ് തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്:
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്ത, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പാക്കേജിങ്: ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ പൗച്ചുകളിലും, ബ്രാൻഡഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ ബോക്സുകളിലും, നാടൻ തുണിക്കെട്ടുകളിലും ഇവ ഭംഗിയായി സീൽ ചെയ്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്.
ബഹുഭാഷാ ലേബലിങ്: വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നം എത്താൻ സഹായിക്കും.
ആഗോള റീട്ടെയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ മാവിലയും ചാരപ്പൊടിയും വെറുമൊരു കൗതുകമല്ല, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ ശീലങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗത ആവശ്യങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിന്റെയും ശക്തമായ സൂചനയാണ്.