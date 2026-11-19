കാപ്പിക്ക് കടുപ്പം കൂട്ടാൻ സൗദി; ഒന്നര കോടി റിയാലിന്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുtext_fields
റിയാദ്: രാജ്യത്തെ കാപ്പി ഉൽപാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സൗദിയിൽ ഒന്നര കോടിയിലേറെ റിയാൽ ചെലവിൽ രണ്ട് അറബിക് കാപ്പി പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായി. അസീർ, അൽബാഹ മേഖലകളിലാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയത്. സുസ്ഥിര കാർഷിക ഗ്രാമവികസന പദ്ധതിയായ ‘റീഫ് സൗദി’യാണ് പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കി തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി റീഫ് ഫൗണ്ടേഷന് കൈമാറിയത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.
ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി കാപ്പി തൈകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന നഴ്സറികളും ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാതൃകാ കൃഷിയിടങ്ങളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും. യുവാക്കൾക്ക് ആധുനിക കൃഷിരീതികളിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം ജലത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സംസ്കരണരീതികൾ എന്നിവയിലും കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും.
ഉൽപാദനക്ഷമതയും കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ ഗുണനിലവാരവും വർധിക്കുന്നതോടെ കർഷകർക്ക് മികച്ച വില ലഭിക്കുമെന്ന് റീഫ് സൗദി വക്താവ് മാജിദ് അൽ ബുറൈകാൻ പറഞ്ഞു. ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാനും കാപ്പി വറുക്കൽ, കഫേകൾ തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സൗദിയിൽ പ്രതിവർഷം 870 ടണ്ണിലധികം ഗ്രീൻ കോഫി ബീൻസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കാപ്പി കൃഷി നിലനിൽക്കുന്ന ജിസാനിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദനം; ഇവിടുത്തെ 9.66 ലക്ഷത്തിലധികം കാപ്പി മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 640 ടണ്ണിലധികം കാപ്പിക്കുരു ലഭിക്കുന്നു. അസീർ മേഖലയിലെ 2.43 ലക്ഷത്തിലധികം മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 175 ടണ്ണിലധികം കാപ്പിക്കുരുവും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2022 മുതൽ 2025 വരെ മേഖലയിൽ 6.34 ലക്ഷത്തിലധികം കാപ്പിമരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ 14 ഗവർണറേറ്റുകളിലായി 7,000 ഹെക്ടറിലധികം സ്ഥലത്ത് 1,400-ലേറെ സജീവ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സൗദിയിലെ പരമ്പരാഗത ഖൗലാനി കാപ്പിക്കുരു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും 2022-ൽ യുനെസ്കോയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. കാപ്പി മേഖലയിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിട്ട് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് 2022-ൽ ആരംഭിച്ച 'സൗദി കോഫി കമ്പനി' പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ 120 കോടി റിയാലാണ് ഈ രംഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. 2030-നകം 50 ലക്ഷം കാപ്പിമരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും വാർഷിക ഉൽപാദനം 2,500 ടണ്ണായി ഉയർത്താനുമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര കോഫി ഓർഗനൈസേഷനിലും സൗദി ഔദ്യോഗിക അംഗത്വം നേടിയിട്ടുണ്ട്.