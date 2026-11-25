തമിഴ്നാട്ടിൽ 50,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമെത്തിച്ച് വിജയ് സർക്കാർ; ചെന്നൈ നിക്ഷേപ സംഗമത്തിൽ ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പിടുംtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാടിന്റെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി 50,000 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള പുതിയ നിക്ഷേപ കരാറുകൾ ഒപ്പിടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. ചെന്നൈയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിൽ വിവിധ വ്യവസായ മേഖലകളിലായി ഏകദേശം 70 ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ (MoU) ഒപ്പുവെക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആഗോള കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ പ്രമുഖരിൽ നിന്നുമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഏകദേശം 5.38 ബില്യൺ ഡോളർ (50,000 കോടി രൂപയിലധികം) മൂല്യമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളാണ് പുതിയ കരാറുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉൽപ്പാദന വ്യവസായം, ശുദ്ധ ഊർജം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, എൻജിനീയറിങ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരിക്കും പ്രധാനമായും നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.
തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് 'വെട്രി തമിഴ്നാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ കോൺക്ലേവ്' എന്ന നിക്ഷേപക സംഗമത്തിലാണ് പുതിയ കരാറുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പുതിയ ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രമുഖ കമ്പനികളിൽ ബ്രസീലിയൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ നിർമാതാക്കളായ WEG, ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ്, ജർമൻ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനമായ വൗട്ടിഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആഗോള വ്യവസായ കമ്പനികൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതിയ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും നിലവിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുകയാണ് നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന്റെ പ്രധന ലക്ഷ്യം. വിവിധ മേഖലകളിലെ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാവസായിക അടിത്തറ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനും ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പുതിയ നിക്ഷേപ കരാറുകൾ ഒപ്പിടുന്നതിനൊപ്പം ഏകദേശം 8,000 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ തറക്കല്ലിടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 860 മില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള പദ്ധതികളാണിവ. ഇതിനുപുറമെ, ഇതിനകം പൂർത്തിയായ ആറ് വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തും.
നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അവ യഥാർഥ വ്യാവസായിക പദ്ധതികളായി മാറ്റുന്നതിനാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. നിക്ഷേപകർക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുക, ഫാക്ടറി നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കുക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 2026 ആഗസ്റ്റിൽ തന്നെ ആഗോള കമ്പനികളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 67,452 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തമിഴ്നാട് നേടിയിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് നിർമാണ കമ്പനിയായ സെന്റ്-ഗോബൈൻ, അമേരിക്കൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവർ നിർമാതാക്കളായ സൂപ്പർ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.
ചെന്നൈ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി പുറത്തുവന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2026 മെയ് മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തമിഴ്നാട് 23 വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലായി 112 നിക്ഷേപ ധാരണാപത്രങ്ങൾ അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ആകെ മൂല്യം 1,14,812 കോടി രൂപയാണ്. ഏകദേശം 12.35 ബില്യൺ ഡോളറിന് തുല്യമായ ഈ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ 1.32 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 83 പദ്ധതികൾക്ക് ഇതിനകം ഭൂമി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഗോള നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള മത്സരം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ. നവംബറിൽ ആന്ധ്രപ്രദേശും വൻകിട വ്യാവസായിക നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 42,600 കോടി രൂപയുടെ കൽക്കരി-ടു-ഗ്യാസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതും കിയ ഇന്ത്യ 18,600 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.