ഇന്ത്യയിൽ സ്കോച്ചിനും വിസ്കിക്കും വില കൂടും; ബൾക്ക് സ്കോച്ച് ഇറക്കുമതിക്ക് 162.5 ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാർ തർക്കത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടെ ബൾക്ക് സ്കോച്ച് വിസ്കി ഇറക്കുമതിക്ക് ഇന്ത്യ 162.5% നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 150% നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഈ നികുതി മദ്യക്കമ്പനികൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകുന്നത്. എട്ട് വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളെയും ഒരു സർക്കാർ രേഖയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി റോയിട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യ-യുകെ വ്യാപാര കരാർ പ്രകാരം സ്കോച്ച് വിസ്കിയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ പകുതിയായി കുറച്ച് 75% ആക്കിയിരുന്നു. 6500 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇന്ത്യൻ മദ്യവിപണിയിലേക്ക് സ്കോച്ച് വൻതോതിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന പെർണോഡ് റിക്കാർഡ്, ഡിയാജിയോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്ക് ഇത് വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടനും വ്യാപാര സമൂഹവും ഈ മാറ്റത്തെ വലിയ വിജയമായാണ് അന്ന് കണ്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ വലിയ തർക്കം ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൻഡഡ് വിസ്കി പോലുള്ള പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ബൾക്ക് സ്കോച്ച് കോൺസൻട്രേറ്റുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനികൾ തെറ്റായ കസ്റ്റംസ് വർഗീകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാദിക്കുന്നു. മെയ് മാസം മുതൽ ഇത്തരം ഇറക്കുമതികൾ "കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കഹോളിക് പ്രിപ്പറേഷൻസ്" എന്ന പുതിയ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗത്തിലാണ് വരേണ്ടതെന്നും ഇതിന് 150% നികുതി ബാധകമാണെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിലപാട്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു ഉപഭോഗ നികുതി കൂടി ചേരുന്നതോടെ ആകെ നികുതി 162.5% ആയി ഉയരും.
ഈ തർക്കം നീണ്ടുപോകുന്നതോടെ പെർണോഡ്, ഡിയാജിയോ, ബക്കാർഡി എന്നീ കമ്പനികളുടെ 80-ലധികം ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ലിറ്റർ ബൾക്ക് സ്കോച്ച് തുറമുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ചരക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം, മൂല്യത്തിന്റെ 75% നികുതി മുൻകൂറായി അടക്കുകയും ബാക്കി തുകക്ക് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുകയും വേണം. വ്യാപാര കരാർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കമ്പനികൾ സ്കോച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വിപണിയിൽ കുറച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നികുതി വർദ്ധിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ചിവസ് ബ്രദേഴ്സ് ഉടമസ്ഥരായ പെർണോഡും ഡിയാജിയോയും മറ്റ് പല ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളും കരാർ പ്രകാരം ബൾക്ക്, ബോട്ടിൽഡ് സ്കോച്ച് ഇറക്കുമതികൾക്ക് 75% നികുതി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ന്യൂഡൽഹിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, തർക്കം ഉടൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. തടഞ്ഞുവെച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ വിട്ടുകിട്ടാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാനും പെർണോഡും ഡിയാജിയോയും ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നടപടി എന്താകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബക്കാർഡി.
ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നികുതി തർക്കങ്ങൾ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് എപ്പോഴും വലിയ തലവേദനയാണ്. ഫോക്സ്വാഗൺ, സാംസങ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ കമ്പനികളെപ്പോലും ഇത് മുൻപ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുമ്പോഴും ഇറക്കുമതി വർഗീകരണത്തിൽ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പലപ്പോഴും കമ്പനികളെ അമ്പരപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ പറയുന്നു.
ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള സ്കോച്ച് വിസ്കി ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 80% ഭാഗവും എത്തുന്നത് ബൾക്ക് രൂപത്തിലാണ്. അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്കോച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി ഇന്ത്യയാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ബൾക്ക് സ്കോച്ചിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മറ്റ് സ്പിരിറ്റുകളുമായി ചേർത്ത് ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യം നിർമിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിവാസ് റീഗൽ, ജോണി വാക്കർ തുടങ്ങിയ പൂർണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വിസ്കികളേക്കാൾ വളരെ വിലകുറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരം സാധാരണ വിപണിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
ജൂലൈ 15-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വ്യാപാര കരാറിലേക്ക് നയിച്ച വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ വിസ്കി നികുതി വലിയൊരു തടസ്സമായിരുന്നു. വിസ്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കരാർ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള സ്കോച്ച് കയറ്റുമതി 1.34 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ കരാറിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് യുകെയുടെ സ്കോച്ച് വിസ്കി അസോസിയേഷൻ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്.