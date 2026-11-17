കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി 'കൂൾ' ആകണം; പ്രീ-ബജറ്റ് ചർച്ചയിൽ ജെൻസിയെ കേൾക്കാൻ നിർമല സീതാരാമൻtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2027-28 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ നിർദേശം തേടുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമായുള്ള ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തി. 14 പ്രീ ബജറ്റ് ചർച്ചകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറ്റിവെച്ചത്.
ഇന്നലെ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ച യോഗങ്ങളുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമായും കാർഷികരംഗത്തെ പ്രമുഖരുമായും ധനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് പുതിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന 'കോക്രോച് ജനതാ പാർട്ടി'യുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യുവജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ നിർണായക നീക്കം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
യുവജനങ്ങളെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ 12 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു മാസം നീളുന്ന യൂത്ത് ക്യാംപെയ്നും ധനമന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായ സർക്കാർ ബാങ്ക് എന്ന പ്രതിച്ഛായ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി, ഇന്നത്തെ യുവതലമുറക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ കൂൾ ആയി മാറണമെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്ക് പുറമെ കാർഷിക, ഗ്രാമവികസന മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായും ധനമന്ത്രി രണ്ടാം ഘട്ട ബജറ്റ് ചർച്ച നടത്തി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ്, ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തതായി ധനമന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.