പാനീയങ്ങളിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന നികുതി ഈടാക്കണമെന്ന് പെപ്സികോtext_fields
പാനീയങ്ങളിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നികുതി ഈടാക്കണമെന്ന് പെപ്സികോ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യ ബിവറേജസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജനറൽ മാനേജരുമായ നിതിൻ ഭണ്ഡാരി. പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നികുതിയും പഞ്ചസാര കൂടിയവയ്ക്ക് ഉയർന്ന നികുതിയും ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന നാഷനൽ ബിവറേജ് കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പഞ്ചസാരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നികുതി സംവിധാനം തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ഗവേഷണ-വികസനം, ഉപഭോക്തൃ അവബോധം, വിതരണം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ഭണ്ഡാരി വ്യക്തമാക്കി.
പുതുക്കിയ ജി.എസ്.ടി ഘടന പ്രകാരം, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾക്കും പഞ്ചസാരയോ മധുരക്കൂട്ടുകളോ ഉള്ള മറ്റ് മദ്യമൊഴികെയുള്ള പാനീയങ്ങൾക്കും 40% ജി.എസ്.ടി ഈടാക്കുമ്പോൾ, ചില കാർബണേറ്റഡ് അല്ലാത്ത പഴച്ചാറുകൾ, പാൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാനീയങ്ങൾ, സോയ പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 5% നികുതിയാണ് ഉള്ളത്. നിലവിലെ നികുതി ഘടന പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള ശ്രേണിയിലല്ല, മറിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തരംതിരിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര, സീറോ-ഷുഗർ പാനീയങ്ങൾ തരംതിരിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ വ്യവസായ മേഖലയും നയരൂപീകർത്താക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭണ്ഡാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നികുതിക്കപ്പുറം, പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞ പാനീയങ്ങളുടെ രുചി, താങ്ങാനാകുന്ന വില, ലഭ്യത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് വ്യവസായ മേഖല ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭണ്ഡാരി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ-വികസന കേന്ദ്രത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയതായും, പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞ പാനീയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സ്വീറ്റ്നർ മിശ്രിതങ്ങളും ഫ്ലേവർ മോഡിഫയറുകളും രൂപപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2026ൽ കമ്പനി വിൽക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഏകദേശം 80 ശതമാനവും പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതോ സീറോ-ഷുഗർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതോ ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉപഭോക്തൃ അവബോധത്തിലും ഉൽപ്പന്ന നവീകരണത്തിലുമുള്ള നിക്ഷേപത്തിനൊപ്പം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞ പാനീയങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യവസായത്തിന്റെ മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.