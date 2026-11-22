പതഞ്ജലി നെയ്യ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു: ഒരു ബാച്ച് ഉൽപ്പന്നത്തിന് വിൽപ്പന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി മധ്യപ്രദേശ്text_fields
ഭോപ്പാൽ: ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശിൽ പതഞ്ജലിയുടെ പശുവിൻ നെയ്യുടെ ഒരു ബാച്ചിന്റെ വിൽപ്പന മധ്യപ്രദേശ് ഭരണകൂടം നിരോധിച്ചു. സാമ്പിൾ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനുമാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. വിലക്ക് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തികമോ പ്രവർത്തനപരമോ ആയ കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
തങ്ങളുടെ പശുവിൻ നെയ്യിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടപടിയെടുത്തതിൽ പതഞ്ജലി ഫുഡ്സ് വിശദീകരണം നൽകി ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവവികാസം. ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിലെ സുന്ദർവാഡിയിലുള്ള പതഞ്ജലി ആയുർവേദിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായ മെസ്സേഴ്സ് ദിവ്യ മഹാവിത്രക്കിൽ നിന്നാണ് എഫ്.ഡി.എ പതഞ്ജലി പശുവിൻ നെയ്യ് പിടിച്ചെടുത്തത്. രണ്ട് ബാച്ചുകളിലായി 2,279 ലിറ്റർ വരുന്ന 4,032 യൂണിറ്റ് നെയ്യ് റെഗുലേറ്റർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിയമലംഘനം നടത്തിയത് കമ്പനിയല്ല, വിതരണക്കാരനാണെന്നും എഫ്.ഡി.എയുടെ നടപടി വിതരണക്കാരനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും പതഞ്ജലി ഫുഡ്സ് അന്ന് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
എഫ്.ഡി.എയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്തരവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, നിയമലംഘനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും കൈവശമില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും രേഖകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി, പതഞ്ജലി പശുവിൻ നെയ്യിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ബാച്ചുകളിൽ നിന്ന് ലാബ് പരിശോധനയ്ക്കായി എഫ്.ഡി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പതഞ്ജലി ഫുഡ്സ് പറഞ്ഞു.