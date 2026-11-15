'ഹുവാങ്ങിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം'; എൻവിഡിയക്ക് 1.32 ലക്ഷം പേര് ഒപ്പിട്ട ഹരജി

'ഹുവാങ്ങിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം'; എൻവിഡിയക്ക് 1.32 ലക്ഷം പേര് ഒപ്പിട്ട ഹരജിtext_fields
കാലിഫോർണിയ: എൻവിഡിയയുടെ സഹസ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിനെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൺലൈൻ ഹരജി. 33 വർഷം കമ്പനിയെ നയിച്ച ഹുവാങ്ങിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള രാജിക്ക് പിന്നിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും വിശദീകരണം നൽകണമെന്നുമാണ് ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. ഹരജിയിൽ 1.32 ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്.
'സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ജെൻസൻ' എന്ന ക്യാമ്പയിൻ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് ഈ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത്. നിവേദനത്തിൽ 1,33,326 പേർ ഇതുവരെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ എൻവിഡിയയിലെ 6,667 നിലവിലെ ജീവനക്കാരും 1,251 മുൻ ജീവനക്കാരും ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ 72,265 ഓഹരി ഉടമകളും 53,143 മറ്റ് പിന്തുണക്കുന്നവരും നിവേദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അന്വേഷണത്തിലൂടെ സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ഹുവാങ്ങിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തുറന്ന കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത് കമ്പനിയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ തൽസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്തണമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. "33 വർഷത്തെ നേതൃത്വം ആരെയും ചുമതലകളിൽ (accountability) നിന്ന് അതീതനാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് തെളിവും, നീതിപൂർവമായ വിചാരണയും, യുക്തിസഹമായ തീരുമാനവും ആവശ്യമാണ്," കത്തിൽ പറയുന്നു.
ടെസ്ല, സ്പേസ് എക്സ് മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക്, റെപ്ലിറ്റ് സി.ഇ.ഒ അംജദ് മസാദ്, എപിക് ഗെയിംസ് സി.ഇ.ഒ ടിം സ്വീനി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ടെക് വ്യക്തിത്വങ്ങളും ക്യാമ്പയന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, മസ്ക് തന്റെ പിന്തുണ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
എൻവിഡിയയുടെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഹുവാങ് രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 12നാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. ചൈനയ്ക്കുവേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തി എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആലീസ് ഹുവാങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു രാജി.
നിലവിൽ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസർ കൊളെറ്റ് ക്രെസിനാണ് എൻവിഡിയ ഇടക്കാല സി.ഇ.ഒയുടെ ചുമതല. പുതിയ സ്ഥിരം മേധാവിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹാർവി സി. ജോൺസിനെ ബോർഡ് ചെയർമാനായും നിയമിച്ചു.