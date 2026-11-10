ഓഹരി വിപണിയിൽ കൂപ്പുകുത്തി എൻവിഡിയ; തിരിച്ചടിയായത് ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള ബന്ധം

ഓഹരി വിപണിയിൽ കൂപ്പുകുത്തി എൻവിഡിയ; തിരിച്ചടിയായത് ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായുള്ള ബന്ധംtext_fields
ചൈനീസ് ചാരവനിതയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചതിനു പിന്നാലെ എൻവിഡിയയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന് വൻ തിരിച്ചടി. തിങ്കളാഴ്ച ഓഹരി വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതിന്റെ ആദ്യ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഹുവാങ്ങിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പാദ്യത്തിൽ 7.4 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ, ഏകദേശം 62000 കോടിയോളം രൂപയോളം നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതോടെ ഫോർബ്സിന്റെ ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിൽ പത്താം സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
ഒരു ജീവനക്കാരിയുമായുണ്ടായ വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന എൻവിഡിയ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിപണിയിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30-ഓടെ എൻവിഡിയയുടെ വിപണി മൂല്യം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ 4.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 4.24 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഇടിഞ്ഞു.
കമ്പനി ജീവനക്കാരുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി എൻവിഡിയ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ജീവനക്കാരോട് ക്ഷമാപണം നടത്തിയ ഹുവാങ് അന്വേഷണവുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ സുരക്ഷയെയോ വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളെയോ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ബോർNvidia plunges in the stock marketNvidia plunges in the stock marketഡ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എഐ രംഗത്തെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കമ്പനികളിലൊന്നാണ് കാലിഫോർണിയ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻവിഡിയ.