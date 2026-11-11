ആലിസ് ഹുവാങ് എവിടെ? എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ

ആലിസ് ഹുവാങ് എവിടെ? എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾtext_fields
ആഗോള എ.ഐ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയ ആലിസ് ഹുവാങ് എന്ന സ്ത്രീ എവിടെയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം തിരയുന്നത്. എൻവിഡിയയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ ജെൻസൻ ഹുവാങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഇവരുടെ പേര് ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. തനിക്ക് ചൈനീസ് ചാര സുന്ദരിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എൻവിഡിയ ബോർഡ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആലിസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആലിസും എൻവിഡിയയുടെ മേധാവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.
ചൈനീസ് ടെലിവിഷൻ, ഫിനാൻസ് രംഗങ്ങളിലെ ആലിസിന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള 'മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർ നാഷനൽ' എന്ന ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് കമ്പനിയിലെ അവരുടെ പങ്ക്, ചൈനയിലെ അവരുടെ വ്യാപാരബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണങ്ങളും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആലിസ് ഹുവാങ് എവിടെയാണെന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ചൈനയിലാണുള്ളതെന്ന് ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു.
ആലിസ് ഹുവാങ്ങിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. ചൈനീസ് പൗരയായ ഇവർ, 'ഹ്യുവാങ് ലെ' എന്ന ചൈനീസ് പേരിലും അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസായ സിമുവാങ് പ്രകാരം, ആലിസ് ധനകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാല് വർഷം ടെലിവിഷൻ ജേണലിസത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററുകളായ സിസിടിവി, ഹുനാൻ ടിവി എന്നിവിടങ്ങളിലും തുടർന്ന് എച്ച്എസ്ബിസി, സിറ്റിക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും അവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായി പ്രൊഫൈലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഷാങ്ഹായ് ഹെക്സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിലെ ചില പോസ്റ്റുകൾ പ്രകാരം 2016നും 2017നും ഇടയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ എച്ച്.എസ്.ബി.സിയുടെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലും സിറ്റിക് സെക്യൂരിറ്റീസിലും അവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായും ചില വിവരങ്ങൾ പറയുന്നു. തുടർന്ന് അവരുടെ കരിയർ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ബിസിനസിലേക്ക് വഴിമാറി. അവിടെ അവർ 'മെഗാസ്പീഡ് ഇന്റർനാഷണൽ' എന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ കമ്പനി പിന്നീട് എൻവിഡിയ ചിപ്പ് വാങ്ങലുകളുടെ പേരിൽ യു.എസിന്റെ പരിശോധനക്ക് വിധേയമായി.
ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് അത്യാധുനിക എ.ഐ ചിപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻവിഡിയ സി.ഇ.ഒയുടെ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ ചൈനയുടെ പ്രധാന സിവിലിയൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആലിസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നതാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ ആരോപണം.