ആറ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് നോയൽ ടാറ്റ ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നു; പകരക്കാർ ആരൊക്കെ, അടുത്ത മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?text_fields
70 വയസ് തികഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് നോയൽ ടാറ്റ വിരമിക്കുന്നതോടെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ വലിയൊരു നേതൃമാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുകയാണ്. വിവിധ കമ്പനികളിൽ പുതിയ ചെയർമാൻമാർ ചുമതലയേൽക്കും. ആറ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുടെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോഴും ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളുടെ തലവനായും ടാറ്റ സൺസിന്റെ ബോർഡിൽ അംഗമായും തുടരും.
നാല് ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളുമാണ് നോയൽ ടാറ്റ ഒഴിയുന്നത്. ട്രെന്റ്, വോൾട്ടാസ്, ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ടാറ്റ ഇന്റർനാഷനൽ എന്നിവയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ, ടൈറ്റൻ കമ്പനി എന്നിവയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനങ്ങളുമാണ് നോയൽ ടാറ്റ ഒഴിയുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത വിരമിക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ.
നോയൽ ടാറ്റയുടെ ആറ് പടിയിറക്കങ്ങൾ: പകരക്കാർ ആരൊക്കെ?
മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ നോയൽ ടാറ്റയുടെ പിൻഗാമികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
1. ട്രെന്റ്: ബഹ്റാം വക്കീൽ ചുമതലയേൽക്കും
വെസ്റ്റ്സൈഡ്, സുഡിയോ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ റീട്ടെയിൽ കമ്പനിയായ ട്രെന്റിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നോയൽ ടാറ്റ ഒഴിയും. പ്രമുഖ നിയമ സ്ഥാപനമായ എ.ഇസഡ്.ബി ആൻഡ് പാർട്ണേഴ്സിന്റെ (AZB & Partners) സഹസ്ഥാപകൻ ബഹ്റാം വക്കീൽ നവംബർ 12 മുതൽ പുതിയ ചെയർമാനായി ചുമതലയേൽക്കും.
2. വോൾട്ടാസ്: സുനിൽ ഡിസൂസ ചെയർമാനായി നിയമിതനായി
വോൾട്ടാസിൽ നോയൽ ടാറ്റയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി ടാറ്റ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ സുനിൽ ഡിസൂസ എത്തും. നവംബർ 12 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വോൾട്ടാസ് പ്രത്യേക മാനേജ്മെന്റ് പിന്തുടർച്ചാ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഹരി ഉടമകളുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി, 2027 മെയ് 25 മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ജയന്ത് ബാലനെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു. 2027 മെയ് 24-ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സി.പി. മുകുന്ദൻ മേനോന് പകരക്കാരനായാണ് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത്.
3. ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ: ബഹ്റാം വക്കീൽ
നവംബർ 12 മുതൽ പുതിയ ചെയർമാനായി ബഹ്റാം വക്കീലിനെ ബോർഡ് നിയമിച്ചു. കമ്പനിക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് നോയൽ ടാറ്റയെ 'ചെയർമാൻ എമെരിറ്റസ്'ആയി കമ്പനി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2004 ജൂൺ മുതൽ കമ്പനിയുടെ ബോർഡുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം 2010 ജൂൺ മുതൽ ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
4. ടാറ്റ ഇന്റർനാഷണൽ: ടി.വി. നരേന്ദ്രൻ ചെയർമാനാകും
നവംബർ 12 മുതൽ ടാറ്റ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ചെയർമാനായി നോയൽ ടാറ്റക്ക് പകരം ടാറ്റ സ്റ്റീൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സി.ഇ.ഒയുമായ ടി.വി. നരേന്ദ്രൻ ചുമതലയേൽക്കും. നരേന്ദ്രൻ നിലവിൽ ടാറ്റ ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡിൽ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്. ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2010 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2021 നവംബർ വരെ നോയൽ ടാറ്റ ടാറ്റ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.
5. ടാറ്റ സ്റ്റീൽ: വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റം വരും
ടാറ്റ സ്റ്റീലിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നോയൽ ടാറ്റ ഒഴിയും. ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുകളിലെയും ടാറ്റ സൺസിലെയും തന്റെ പദവികളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പുമായി തുടർന്നും സഹകരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരമിക്കലിന് ശേഷം തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പനി ബോർഡ് തലത്തിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പിൻഗാമിയെക്കുറിച്ച് അനുമാനിക്കാനാവില്ല.
6. ടൈറ്റൻ കമ്പനി: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സേവനത്തിന് ശേഷം നോയൽ ടാറ്റ പടിയിറങ്ങുന്നു
നവംബർ 12 മുതൽ ടൈറ്റൻ കമ്പനിയുടെ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ്, നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ, വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നോയൽ ടാറ്റ പടിയിറങ്ങും. വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പിൻഗാമിയെ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.