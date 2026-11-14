‘നെസ്റ്റോ അജ്മാൻ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റ് സീസൺ 2’ന് തുടക്കമായി

‘നെസ്റ്റോ അജ്മാൻ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റ് സീസൺ 2’ന് തുടക്കമായിtext_fields
അജ്മാൻ: നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ‘നെസ്റ്റോ അജ്മാൻ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റ് സീസൺ 2'ന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായി. അജ്മാനിലെ 11 നെസ്റ്റോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലായി 2026 നവംബർ 12 മുതൽ നവംബർ 18 വരെയാണ് ഈ പ്രത്യേക ഷോപ്പിങ് പ്രൊമോഷൻ നടക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇബ്രാഹിം അൽ ബലൂശി, അജ്മാൻ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഹമ്മദ് അൽ ശാഹി, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം മേധാവി മുദഫർ അൽ സറൂനി, നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പ് അജ്മാൻ റീജ്യനൽ ഓപറേഷൻസ് മാനേജർ മൊയ്തു തുടങ്ങിയ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ പങ്കെടുത്തു.
ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നെസ്റ്റോയിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി ഷോപ്പിങ് നടത്താനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൊമോഷൻ കാലയളവിൽ 100 ദിർഹമോ അതിൽ കൂടുതലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിദിന നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കും. ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലായി ദിവസവും ഓരോ ഭാഗ്യശാലിയെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കും.
അജ്മാനിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവവും സമ്മാനിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഏഴ് ദിവസത്തെ മേളയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് അടുത്തുള്ള നെസ്റ്റോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ അധികൃതർ ഉപഭോക്താക്കളെ ക്ഷണിച്ചു.