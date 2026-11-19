ജി.ടി.എ 5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക്: ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടു കാലഘട്ടത്തിലെ സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് മോദിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജി.ടി.എ 5 പുറത്തിറങ്ങിയ കാലത്തെയും ജി.ടി.എ 6 എത്തുന്ന 2026ലെയും ഇന്ത്യയെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ശുചിത്വം, പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് എക്സിലെ പോസ്റ്റ്. മുൻ കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്തെ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ 'ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തികച്ചും പുതിയൊരു കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്' എന്നും മോദി കുറിച്ചു.
ജി.ടി.എ 5 പുറത്തിറങ്ങിയ കാലത്ത് സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയായ 'ഫ്രജൈൽ ഫൈവി'ൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ന് അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയായി മാറിയെന്നാണ് പോസ്റ്റിലെ പ്രധാന അവകാശവാദം.
രാജ്യത്തെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം 27 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 2.6 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായും ശുചിത്വ ലഭ്യത 39 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 100 ശതമാനമായെന്നും ഗ്രാഫിക്സിൽ പറയുന്നു. സൗരോർജ ശേഷി 2.82 ജിഗാവാട്ടിൽനിന്ന് 175 ജിഗാവാട്ടായി ഉയർന്നു. റെയിൽവേ വൈദ്യുതീകരണം 20 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 99.6 ശതമാനത്തിലെത്തി.
ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ നിരക്കിലുണ്ടായ കുറവും പോസ്റ്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 3ജി കാലത്ത് ഒരു ജിബി ഡാറ്റയ്ക്ക് 308 രൂപയായിരുന്നത് 5ജി കാലത്ത് 7.51 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നിൽനിന്ന് 440 ആയി വർധിച്ചതായും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ദേശീയപാതകൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, ആധുനിക കെട്ടിടങ്ങൾ, ട്രെയിനുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ, പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതികൾ, ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളും പോസ്റ്റിനൊപ്പമുള്ള കൊളാഷിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജി.ടി.എ 5 പുറത്തിറങ്ങിയ കാലത്തെയും ഇന്നത്തെയും ഇന്ത്യയെ താരതമ്യം ചെയ്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ വികസന മാറ്റങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചത്.