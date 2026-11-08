ഞായറാഴ്ചയും ഓഹരി വിപണി തുറക്കും: എൻ.എസ്.ഇയിലും ബി.എസ്.ഇയിലും ഇന്ന് പ്രത്യേക ദീപാവലി ട്രേഡിങ് സെഷൻ

ഞായറാഴ്ചയും ഓഹരി വിപണി തുറക്കും: എൻ.എസ്.ഇയിലും ബി.എസ്.ഇയിലും ഇന്ന് പ്രത്യേക ദീപാവലി ട്രേഡിങ് സെഷൻtext_fields
വൻ മുന്നേറ്റം ദൃശ്യമായതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണി ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ആചാരപരമായ പ്രത്യേക 'മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ് സെഷന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 70 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഈ പ്രത്യേക സെഷൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:20 ന് ആരംഭിച്ച് വൈകുന്നേരം 3:30 ന് അവസാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ അവസാനത്തെ എട്ട് തുടർച്ചയായ മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ് സെഷനുകളിലും ഇന്ത്യൻ സൂചികകളായ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റി 50 യും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2016ലും 2017ലും മാത്രമാണ് വിപണി നഷ്ടത്തിൽ അവസാനിച്ചത്.
എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി സ്കൈയിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 2006 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 2007, 2009, 2012, 2016, 2017 എന്നീ അഞ്ച് അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നിഫ്റ്റി 50 സൂചിക മുൻ ദിവസത്തെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. 2018 മുതൽ ഈ 50ഓഹരി സൂചിക നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. 30ഓഹരി സൂചികയായ സെൻസെക്സ് 2007, 2012, 2016, 2017 എന്നീ നാല് അവസരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അതിനാൽ, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നിഫ്റ്റി 50യും സെൻസെക്സും അവസാന എട്ട് സെഷനുകളിലും ഉയർന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു, കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ 8 മുഹൂർത്ത ട്രേഡിംഗ് സെഷനുകളിലും പ്രധാന സൂചികകൾ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി. അതായത് സെൻസെക്സിന്റെയും നിഫ്റ്റിയുടെയും ദശാബ്ദ സക്സസ് റേറ്റ് 80% ആണ്, ഇത് 90% ആയി ഉയരുമെന്ന് വിപണി നിരീക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
100 രൂപക്ക് താഴെ ഇന്ന് വാങ്ങാവുന്ന ഓഹരികൾ
2026ലെ മുഹൂർത്ത ട്രേഡിങ് സെഷനിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഓഹരികൾ
സുസ്ലോൺ എനർജി (Suzlon Energy): ₹38.80 ൽ വാങ്ങാം | ടാർഗെറ്റ് 43 രൂപ | സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 36.50 രൂപ
എൻ.എച്ച്.പി.സി (NHPC): 82.08രൂപയിൽ വാങ്ങാം | ടാർഗെറ്റ് 90 രൂപ | സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 77.50 രൂപ
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് (South Indian Bank): 57.75 രൂപ വാങ്ങാം | ടാർഗെറ്റ് 63.50 രൂപ | സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 54.50 രൂപ