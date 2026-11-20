ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം; ജപ്പാനിലെ വ്യവസായികളോട് എസ്.ജയ്ശങ്കർtext_fields
ടോക്യോ: ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും പഴയ ധാരണകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുതെന്നും ജപ്പാനിലെ വ്യവസായികളോട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികവും വികസനപരവുമായി ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പവും കാര്യക്ഷമവുമായിട്ടുണ്ടെന്നും ജയ്ശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ടോക്യോയിൽ നടന്ന റെയ്സീന ടോക്യോ 2026 പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2014നു ശേഷം വലിയ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ജയ്ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ദേശീയപാതകൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, റെയിൽവേ, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖലകളിലെ വളർച്ചയാണ് ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന തെളിവുകൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെ പഴയ ചിത്രത്തിൽ മാത്രം രാജ്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നവംബർ 18 മുതൽ 20 വരെ നീണ്ട ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ നാലാമത് ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രിതല ചർച്ചയിലും ജയ്ശങ്കർ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തോഷിമിറ്റ്സു മൊട്ടേഗിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഷിൻജിറോ കൊയ്സുമിയും ജപ്പാനുവേണ്ടി പങ്കെടുത്തു.