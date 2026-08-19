Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightBusinesschevron_rightBiz Newschevron_rightഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്...
    Biz News
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 3:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 3:12 PM IST

    ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ് വരുമാനങ്ങൾക്കും നികുതിയുണ്ട്; കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 31

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/income-tax-return
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെയും വരുമാനം നേടുന്ന കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും സ്പോൺസർഷിപ്പുകളിലൂടെയും പണം സമ്പാദിക്കുന്നവർ ആഗസ്റ്റ് 31-നകം ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ രംഗത്ത് സജീവമായിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലൂവൻസർമാരും വ്ലോഗർമാരും കൃത്യമായി നികുതി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആഗസ്റ്റ് 31നുള്ളിൽ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്ക് പിഴയും മറ്റ് നിയമനടപടികളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

    ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി സാമ്പത്തിക നേടമുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേഷനുകൾ, പരസ്യ വരുമാനം, അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുകയെല്ലാം കണക്കിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

    കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേഷൻ ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ, കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേഷൻ പ്രധാന വരുമാന ശ്രോതസ്സാവുമ്പോൾ വരുമാനം പൊതുവെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ തൊഴിലിൽ നിന്നോ ഉള്ള ലാഭമായും നേട്ടമായും കാണക്കാക്കുന്നു. ഇതിനാലാണ് കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാരും ആധായനികുതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

    ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർമാരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നികുതിദായകർ കൃത്യസമയത്ത് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് ആധായനികുതിക്ക് പുറമേ ജി.എസ്.ടി, ടി.ഡി.എസ് ബാധ്യതകളും ഉണ്ടായേക്കാം. 2026 ആഗസ്റ്റ് 32 ന് മുമ്പായി കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാർ വ്യക്തമായ രേഖകളുമായി ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:taxincome tax returnyoutubeInstagramContent Creator
    News Summary - Instagram and YouTube earnings, tax, content creator, income tax return,
    Similar News
    Next Story
    X