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    റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി റെക്കോഡ് നിരക്കിൽ

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    റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി റെക്കോഡ് നിരക്കിൽ
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ 640 കോ​ടി യൂ​റോ​യു​ടെ (ഏ​ക​ദേ​ശം 58,000 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ) ഇ​ന്ധ​ന​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    2022 ജ​നു​വ​രി​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. ഇ​ന്ത്യ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ 2022 ഡി​സം​ബ​റി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​മാ​സ വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​ൻ റ​ഷ്യ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ച​താ​യി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ റി​സ​ർ​ച് ഓ​ൺ എ​ന​ർ​ജി ആ​ൻ​ഡ് ക്ലീ​ൻ എ​യ​ർ (സി.​ആ​ർ.​ഇ.​എ)​പ്ര​തി​മാ​സ വി​ശ​ക​ല​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ന​യാ​ര എ​ന​ർ​ജി​യു​ടെ വാ​ഡി​നാ​ർ റി​ഫൈ​ന​റി(12 ശ​ത​മാ​നം), റി​ല​യ​ൻ​സി​ന്റെ ജാം​ന​ഗ​ർ റി​ഫൈ​ന​റി (22 ശ​ത​മാ​നം), ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​യി​ലി​ന്റെ പാ​ര​ദീ​പ് റി​ഫൈ​ന​റി (28 ശ​ത​മാ​നം) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ണ്ണ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ റ​ഷ്യ​ൻ ഫോ​സി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. ചൈ​ന​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ ഉ​പ​രോ​ധ​വും കാ​ര​ണം ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ണ്ണ​വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​ത് റ​ഷ്യ​ൻ എ​ണ്ണ​ക്ക് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി.

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    News Summary - India's oil imports from Russia hit record high
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