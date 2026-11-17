ഇന്ത്യയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ടൺ സ്വർണ നിക്ഷേപം; ഖനനത്തിന് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മണ്ണിനടിയിലുള്ള അക്ഷയഖനി പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പുതിയ രൂപരേഖ നീതി ആയോഗ്വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 50.1 കോടി മുതൽ 51.8 കോടി ടൺ വരെ അസംസ്കൃത സ്വർണ അയിരിന്റെ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇത്രയധികം കരുതൽ ശേഖരങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കെ, ഖനന മേഖലയിലെ അപര്യാപ്തതകളും കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയുമാണ് ആവശ്യത്തിന് സ്വർണം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നത്. ഖനന മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെയും വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ആകർഷകമായ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും നിലവിലെ കർശന ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതികളും കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഖനന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെയും സമഗ്രമായ സർവേകളുടെയും കുറവ്, വ്യക്തതയില്ലാത്ത നയങ്ങൾ, ലേല നടപടികളിലെ പാകപ്പിഴകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ എന്നിവയാണ് ഇതുവരെ വലിയൊരു വിഭാഗം നിക്ഷേപകരെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും അകറ്റിനിർത്തിയിരുന്നത്. ഈ പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം.
രാജ്യത്തുള്ള ആകെ സ്വർണശേഖരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അതായത് 44 മുതൽ 45 ശതമാനം വരെ ബീഹാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ 25 ശതമാനവും കർണാടകയിൽ 21 ശതമാനവും സ്വർണ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് ശതമാനം വീതവും ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ട് ശതമാനവും കരുതൽ ശേഖരമുണ്ട്. അതേസമയം, ആഗോളതലത്തിലുള്ള മൊത്തം സ്വർണ ഇറക്കുമതിയുടെ 6.7 മുതൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വരെ ഇന്ത്യയാണ് വാങ്ങുന്നത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വർണ ഇറക്കുമതി എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിരക്കായ 71.98 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ വാർഷിക സ്വർണ ഇറക്കുമതി 800 ടണ്ണിലധികം വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സമീപകാലത്തായി സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നതും ഇറക്കുമതി വൻതോതിൽ തുടർന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാരക്കമ്മിയും കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മിയും വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ സ്വർണ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വിദേശത്തുനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി വലിയൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.