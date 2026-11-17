ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ഇനി കളി മാറും!text_fields
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ 70 ശതമാനം വിലക്കുറവെന്ന് കണ്ടാൽ ശരിക്കും അത്രയും ലാഭമുണ്ടോ? സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം തെളിയുന്ന ഉൽപ്പന്നം മികച്ചതായതുകൊണ്ടാണോ അതോ പണം നൽകി മുന്നിലെത്തിച്ചതാണോ? ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം കേടായെത്തിയാൽ പരാതി എവിടെ നൽകണം? ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇ-കൊമേഴ്സ് ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
2027 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരത്തിലെ വിലവിവരങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, പരാതിപരിഹാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് പ്രധാനമായും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉൾപ്പടെയുള്ള വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആറു പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാം.
1. ഓഫറിന്റെ യഥാർഥ വില അറിയാം
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലൊന്നാണ് കിഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ. യഥാർഥ വില 5,000 രൂപയാണെന്ന് കാണിച്ചശേഷം 2,499 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ ഓഫറാണെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ ആ ഉൽപ്പന്നം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിലോ?പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കൊപ്പം അതിന്റെ മുൻവിലയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കാണിക്കണം. ഇവിടെ മുൻവില എന്നത് വിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 30 ദിവസത്തിനിടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഈടാക്കിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ്.ഇതോടെ കിഴിവിന്റെ പേരിൽ ഉയർന്ന പഴയ വില കാണിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതികൾ തിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ഓഫർ യഥാർഥത്തിൽ ലാഭകരമാണോ എന്ന് വാങ്ങുന്നവർക്ക് പരിശോധിക്കാനും സാധിക്കും.
2. പണം നൽകി മുന്നിലെത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് ആപ്പിൽ ഒരു സാധനം തിരയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഫലങ്ങളാണ് പലരും പരിശോധിക്കുക. എന്നാൽ അവയിൽ ചിലത് പണം നൽകി പ്രചാരണം നേടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരിക്കാം.പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം ഇത്തരം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ലേബൽ നൽകണം. അതായത്, സാധാരണ തിരച്ചിൽ ഫലവും പണം നൽകി പ്രാധാന്യം നേടിയ പരസ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉപഭോക്താവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം.കൂടാതെ, ഉപയോക്താവ് തിരഞ്ഞ വാക്കുകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുന്നിലെത്തിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരച്ചിൽ ഫലങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് കഴിയില്ല.
3. പരാതി നൽകിയാൽ മറുപടിക്ക് സമയപരിധി
വാങ്ങിയ സാധനം കേടായെത്തുക, പണം തിരികെ ലഭിക്കാതിരിക്കുക, ഓർഡർ റദ്ദാക്കിയിട്ടും റീഫണ്ട് വൈകുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിടാറുണ്ട്. ഇത്തരം പരാതികളിൽ ഇനി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതൽ വ്യക്തമായിരിക്കും.പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം ഉപഭോക്തൃപരാതി ലഭിച്ചാൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ലഭിച്ചതായി അറിയിക്കണം. പരാതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും ഉപഭോക്താവിന് നൽകണം. പരാതി ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുകയും വേണം.ഇതിനുപുറമെ, എല്ലാ ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളും ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെൽപ്ലൈനിന്റെ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനവുമായി സഹകരിക്കണം. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുങ്ങും.
4. ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനാകില്ല
ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ചിത്രവും വിലയും മാത്രം കണ്ടല്ല ഇനി വാങ്ങൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപഭോക്താവിന് ആവശ്യമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ലഭ്യമാക്കണം.തിരിച്ചുനൽകൽ, പണം മടക്കിനൽകൽ, ഉൽപ്പന്നം മാറ്റിനൽകൽ തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ, വാറന്റി, ഗ്യാരണ്ടി, ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി, ഡെലിവറി, ഷിപ്പിങ്, പണമടയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ ഇറക്കുമതിക്കാരന്റെ വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നം നിർമിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ പേരും വ്യക്തമാക്കണം. ഇതിലൂടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചും വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കും.
5. കബളിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം
വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സാധനം കാർട്ടിൽ ചേർത്തപ്പോൾ അറിയാതെ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പണവും കൂടി ഉൾപ്പെടുക, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക, വാങ്ങൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനാവശ്യമായി സമ്മർദം ചെലുത്തുക തുടങ്ങിയ രീതികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് എന്നാണ് ഇത്തരം കബളിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ രൂപകൽപ്പനകളെ വിളിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താവിനെ അറിയാതെയോ സമ്മർദത്തിലൂടെയോ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതികളാണിവ.2023ലെ ഡാർക്ക് പാറ്റേൺസ് നിയന്ത്രണ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളോട് നിർദേശിക്കുന്നു. ഇത്തരം രീതികൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സ്വയം പരിശോധന നടത്തുകയും അതിന്റെ അനുസരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യക്തമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം.
6. വിൽപ്പനക്കാരന്റെ വിവരങ്ങളും ബില്ലിൽ വ്യക്തമായിരിക്കണം
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് വിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയണമെന്നില്ല. പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉറപ്പാക്കുന്നു.പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ബില്ലിൽ വിൽപ്പനക്കാരന്റെ പേര് ഇ-കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിനൊപ്പം ഒരേ അക്ഷരവലുപ്പത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണിക്കണം. വിൽപ്പനക്കാരന്റെ പേര്, വിലാസം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിവരങ്ങളും ഉപഭോക്താവിന് ലഭ്യമാക്കണം.കൂടാതെ, പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ വിൽപ്പനക്കാരോ ഏത് മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ ഫലങ്ങളിൽ മുന്നിലെത്തുന്നതെന്ന് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കണം. ഇതോടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
എപ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത്?
കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയം 2026 സെപ്റ്റംബർ 9-നാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ (ഇ-കൊമേഴ്സ്) ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2027 ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് പൂർണമായും പ്രശ്നരഹിതമാകുമെന്ന് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവുകൾ, മറച്ചുവച്ച പരസ്യങ്ങൾ, കബളിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പ് രൂപകൽപ്പനകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനും പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ അവകാശങ്ങളും വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും.ഇനി ഓഫർ കണ്ടയുടൻ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം പഴയ വിലയും പുതിയ വിലയും പരിശോധിക്കുക. സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നമാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തിരിച്ചുനൽകൽ നിബന്ധനകളും വാറന്റിയും വായിച്ചശേഷം മാത്രം പണം നൽകുക. പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിൽ ജാഗ്രത കൈവിടാതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം.