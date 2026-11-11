എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണം: കൺസൾട്ടിങ് വിഭാഗത്തിൽ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നിർത്താൻ ഐ.ബി.എം

എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണം: കൺസൾട്ടിങ് വിഭാഗത്തിൽ വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നിർത്താൻ ഐ.ബി.എംtext_fields
എച്ച്-1ബി വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കൺസൾട്ടിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം തസ്തികകളിലേക്കുമുള്ള വിസ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഐ.ബി.എം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിവിഷനാണ് ഐ.ബി.എം കൺസൾട്ടിങ്. യു.എസിലെ കർശനമായ വിസ നിയമങ്ങൾ വിദേശ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.
എച്ച്-1ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന നൈപുണ്യത്തിലുള്ള യു.എസ് വിസ പ്രോഗ്രാമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഐ.ബി.എം കൺസൾട്ടിങ് ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ തീരുമാനം ബാധിക്കുന്നത്. നിയമം ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് യു.എസിന് പുറത്ത് ഐ.ബി.എമ്മിൽ ജോലി തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷാവവസാനത്തോടെ കമ്പനി വിട്ടുപോവുകയോ ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐബിഎമ്മിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാരം 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിവിഷനാണ് കൺസൾട്ടിങ് വിഭാഗം.
വിദേശ തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം അപേക്ഷകർക്കും 100,000 ഡോളർ ഫയലിങ് ഫീ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഐബിഎം കൺസൾട്ടിങ് വിഭാഗത്തിന് വലിയ വളർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കമ്പനി സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.