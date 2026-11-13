ഇസ്രായേൽ ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ എച്ച്.എസ്.ബി.സി; തിരിച്ചടിയാകുന്നത് അഞ്ച് വൻകിട കമ്പനികൾക്ക്

ഇസ്രായേൽ ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ എച്ച്.എസ്.ബി.സി; തിരിച്ചടിയാകുന്നത് അഞ്ച് വൻകിട കമ്പനികൾക്ക്text_fields
ലണ്ടൻ: ഇസ്രായേൽ സൈന്യവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രമുഖ ആയുധ കമ്പനികളിലെ നിക്ഷേപം യു.കെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശരീഅത്ത് അധിഷ്ഠിത നിക്ഷേപ ഫണ്ടായ 'ഇസ്ലാമിക് ഗ്ലോബൽ ഇക്വിറ്റി ഇൻഡക്സ് ഫണ്ട്'(എച്ച്.എസ്.ബി.സി) അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആയുധ നിർമാണത്തിലും സൈനിക ഇടപാടുകളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികളിലെ നിക്ഷേപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
2026 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യവുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളിൽ ഈ ഫണ്ട് 10 കോടി ഡോളറിലധികം നിക്ഷേപിച്ചതായി ഒക്ടോബറിൽ 'മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഐ' പുറത്തുവിട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
ഫണ്ട് പിന്തുടരുന്ന 'എസ് ആൻഡ് പി ഗ്ലോബൽ 1200 ശരീഅത്ത് സെലക്ട് ഇൻഡക്സിന്റെ' പുതുക്കിയ നിയമങ്ങൾ നവംബർ 23 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഇതോടെ ആർ.ടി.എക്സ് , റോൾസ് റോയ്സ്, ഹണിവെൽ ഇന്റർനാഷണൽ, ബി.എ.ഇ സിസ്റ്റംസ്, പാലന്റിർ എന്നീ അഞ്ച് പ്രമുഖ കമ്പനികളിലെ നിക്ഷേപം ഫണ്ട് പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
പുതുക്കിയ ചട്ടപ്രകാരം, സൈനിക കരാറുകൾ, ആണവായുധങ്ങൾ, ജൈവായുധങ്ങൾ, ചെറുആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം വരുമാനം നേടുന്ന കമ്പനികളെ സൂചികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിയെ ശരീഅത്ത് അധിഷ്ഠിതമായി കണക്കാക്കാനാകൂ.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ നിർമാതാക്കളിൽ ഒന്നായ ആർ.ടി.എക്സിൽ 3.57 കോടി ഡോളറിന്റെ ഓഹരികളാണ് ഫണ്ട് വാങ്ങിയത്. ഇവരുടെ ഉപകമ്പനിയായ റെയ്തിയോൺ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് മിസൈലുകളും മറ്റ് സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രധാന വിതരണക്കാരാണ്. ആയുധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻസറുകളും ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളും നിർമിക്കുന്ന യു.എസ് കമ്പനിയായ ഹണിവെൽ ഇന്റർനാഷണലിൽ 1.89 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണുണ്ടായിരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 20 ശതമാനത്തോളം സൈനിക ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. 2024 ജൂണിൽ ഗസ്സയിലെ സ്കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച മിസൈലിൽ ഹണിവെൽ നിർമിച്ച ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 14 കുട്ടികളും ഒമ്പത് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 40-ലധികം ഫലസ്തീനികളാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ റോൾസ് റോയ്സിൽ 1.76 കോടി ഡോളറിന്റെ ഓഹരികളാണ് ഫണ്ട് വാങ്ങിയത്. ഇവരുടെ ജർമൻ ഉപകമ്പനിയായ എം.ടി.യു വഴി ഇസ്രായേലിന്റെ മെർക്കാവ ടാങ്കുകൾക്കും നാവിക കപ്പലുകൾക്കും എൻജിനുകൾ നിർമിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ 12 ശതമാനത്തിലധികം വരുമാനവും സൈനിക മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ നിർമാണ കമ്പനിയായ ബി.എ.ഇ സിസ്റ്റംസിൽ ഏകദേശം 94 ലക്ഷം ഡോളർ മൂല്യമുള്ള 3,86,784 ഓഹരികളാണ് ഫണ്ടിനുള്ളത്. ഗസ്സയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് ഇവരാണ്.
ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ നൽകുന്ന യു.എസ് ഡേറ്റ-നിരീക്ഷണ കമ്പനിയായ പാലന്റിറിൽ 3.83 കോടി ഡോളറിന്റെ ഓഹരികളാണ് ഫണ്ട് വാങ്ങിയത്. യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങൾക്കായി 2024 ജനുവരിയിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവുമായി പാലന്റിർ പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ അവസാനം പാലന്റിറിലെ നിക്ഷേപം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് എച്ച്.എസ്.ബി.സി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടികളുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളിലെ നിക്ഷേപം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദം ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് എച്ച്.എസ്.ബി.സിയുടെ ഈ നടപടി.