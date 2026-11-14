ഹോട്ട്പാക്ക് എൻ.ഐ.പി പ്ലാന്റിലെ സൗരോർജ സംവിധാനത്തിന് ഗൾഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പുരസ്കാരംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈയിലെ നാഷനൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പാർക്കിലുള്ള (എൻ.ഐ.പി) ഹോട്ട്പാക്കിന്റെ നിർമാണ സമുച്ചയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച 2.2 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള റൂഫ്ടോപ് സൗരോർജ പദ്ധതിക്ക് 2026ലെ ഗൾഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. പുനരുൽപ്പാദന ഊർജ്ജ പദ്ധതികളിലെ വ്യവസായ മികവിനാണ് ഈ അംഗീകാരം.
പ്രതിവർഷം 35.2 ലക്ഷം യൂനിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 2,992 മെട്രിക് ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളൽ കുറക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രതിവർഷം 1,42,476ലധികം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ പരിസ്ഥിതി നേട്ടമാണെന്ന് ഹോട്ട്പാക്ക് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ പി.ബി. അൻവർ പറഞ്ഞു.
ക്ലെനർജൈസ് കൺസൾട്ടന്റ്സ്, അൽ ബറക എനർജി എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ച് 2025 ഏപ്രിലിലാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒയുമായ പി.ബി. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അറിയിച്ചു. ഊർജ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലും ചെലവ് കാര്യക്ഷമതയിലും പദ്ധതി വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയതായി ഗ്ലോബൽ സി.ഒ.ഒയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ പി.ബി. സൈനുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി.
2050ഓടെ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള യു.എ.ഇയുടെ ദേശീയ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ നേട്ടം. 1995-ൽ ദുബൈയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഹോട്ട്പാക്കിന് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമായി 25 ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. 107ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.